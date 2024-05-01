İrfan Can Kahveci'nin yeni takımı açıklandı

Kaynak: Radyospor
İrfan Can Kahveci'nin yeni takımı açıklandı
İrfan Can Kahveci'nin eski hocası Mustafa Kaplan, milli futbolcuyu isteyen kulüpleri açıkladı.

Fenerbahçe'deki performansını katlayarak yükselten İrfan Can Kahveci, Avrupa'dan önemli kulüplerin dikkatini çekti.

Milli futbolcunun eski teknik direktörü Mustafa Kaplan, oyuncuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.
Kaplan, Gençlerbirliği'nden eski öğrencisi olan İrfan Can'ın sezon sonunda İspanya'ya transfer olma olasılığının yüksek olduğunu ifade etti.

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Mustafa Kaplan, "Biz Türk futboluna çok önemli oyuncular kazandırdık. Onlardan bir tanesi de İrfan Can Kahveci. Fenerbahçe'yi bu sezon sırtladı. Büyük bir ihtimalle sezon sonunda kulüpler anlaşırsa yurt dışına gidecek. Gideceği yer de İspanya olur. Sevilla onu istiyor. Ama İtalya'dan da talipleri var." ifadelerini kullandı.

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İrfan Can için açıklamalarına devam eden Kaplan, "Kendisine, 'Türkiye'de Alex'ten sonra en büyük sol ayak sensin' demiştim. Ama ben Fenerbahçe'nin yerinde olsam, paraya bakmam, İrfan'ı da vermem. İrfan'a 'Ben senin yerinde olsam Fenerbahçe'de efsane olur, Fenerbahçe'de futbolu bırakırım' dedim. İrfan Can da 'hayırlısı olsun hocam' dedi" sözlerini sarf etti.

2025 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
İrfan Can Kahveci'nin, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 9 milyon euro.

Bu sezon 45 maçta forma giyen milli futbolcu, 18 gol atarken 12 asistlik katkı sağladı.

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