Adada yaşayacak çiftlere 5.5 milyon TL verilecek

Gizemli bir milyarder iş insanı, Karayipler’deki özel adasında tam zamanlı iş olarak yaşayacak ve adanın bakımını üstlenecek bir çifte 160 bin sterlin (yaklaşık 5.5 milyon Türk lirası) maaş vereceği bir iş ilanı açtı.

Adada yaşayacak çiftlere 5.5 milyon TL verilecek

İnsanların hayallerini süsleyen iş ilanı, Britanya’nın Karayipler’deki Virjin Adaları’ndan birine göz kulak olacak ve bakımını üstlenecek, ayrıca adanın bir inşaat alanından lüks bir cennete dönüşmesinin reklâmını üstlenecek.

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Ekonomim gazetesinin, İngiliz Daily Mail gazetesine dayandırdığı habere göre, tam zamanlı "influencer" çift ocak ayında bu gizli adaya gidecek ve sosyal medyada milyarder iş insanının "oyun sahası"nda yaşamaya ilişkin deneyimlerini sosyal medyada paylaşacak.

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İnternet üzerinden yayınlanan ilana göre; başvuruda bulunanlar adanın sahibinin medya ekibi tarafından değerlendirilmek üzere bir TikTok videosu da göndermek durumunda.

Hem adanın hem de yeni sahibinin ismi satış açıklanana kadar gizli tutulacak. Fakat Richard Branson ve Google'ın kurucu ortağı Larry Page'in adaları yakınlarda bulunuyor.

En iyi adayların lüks otelcilik konusunda "son derece deneyimli" olması gerekiyor. Ayrıca, proje tamamlandığında yatırımcıların ve misafirlerin 2024 yılı sonundan önce gelmesi için arazideki tesislerin ve etkinliklerin işletilmesini yönetmekle görevlendirilecek.

İşçi bulma ajansından Ralph Dunn, 160 bin Sterlin maaşlı işin çifte “adayı kendilerinin kılma” fırsatı verdiğini iddia ediyor. Dunn, şaka yollu, ideal adayları bulmakla görevli olmasaydı kendisinin de bu pozisyona başvuracağını söyledi.

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