Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can torpil yaparken kameralara yakalandı: Takip edeceğiz inşallah

Fox TV'nin haberine göre, AKP’den Kırıkkale Milletvekili olduğu dönemde, "Ben Amerika’ya gittim. Ziyaret ettik. (Fethullah Gülen)... 17/25 Aralık arifesinden önce gerek siyasette, gerek ticarette, gerekse bürokraside yükselme o yolla oluyordu" açıklamasıyla gündem olan Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can, torpil yaparken kameralara yakalandı.

Türkiye Adalet Akademisi tarafından Yargıtay binasında düzenlenen Mesleki Uygulama Yarışmaları Ödül Töreni'ne katılan Can’ın, burada telefonundan görevde yükselme sınavı için ‘torpil’ olduğu iddia edilen mesajlara tek tek yanıt verdiği görüldü.

Yapılacakları özel kalem müdürüne ilettiği gözlemlenen Can’ın, bir mesaja, “Abi notumuzu aldık takip edeceğiz inşallah” sözleriyle verdiği yanıt da kameralara yansıdı.

Can'ın gelen mesajlar arasında CHP'den Memleket Partisi'ne oradan da AKP'ye geçen Mehmet Ali Çelebi'nin de yer alması dikkat çekti.

ÇELEBİ'DEN SAVUNMA: SATIRIN ALTINDA 'ŞEHİT YAKINI' YAZIYOR

Söz konusu haberlerin ardından Çelebi’den açıklama geldi. Sosyal medya hesabından söz konusu videoyu paylaşan Çelebi, kendisini şu sözlerle savundu:

"İzmir’den ŞEHİT BABASI R.O.’nun ricası üzerine Adalet Bakan Yardımcımız Ramazan Can’a “Mülakata giren kardeşimiz şehit yakını bilginiz olsun, takdirlerinize!” diyerek mülakatta bu konuda hassasiyet gösterilmesini istemem torpilmiş.

Şehit cenazesinden çıkıp DEM’lenmeye gidenleri, devletimize işgalci diyen Demirtaş’ı haber yapamayan FoxTV öyle buyurmuş.

Yazılı sınavı 89 olan kardeşimizin bize ihtiyacı bile yok. Bir şehit babasının ricasını sadece hassasiyet gösterilmesi için iletmek boynumuzun borcudur! Satırın altında “ŞEHİT YAKINI” da yazıyor ama FOX tilkilik yapıp yayınlamıyor, hatta kapatıyor! İsteyen gazetecilere gösterelim!!!"