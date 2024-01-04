Adalet Bakanı 'Tek kriterimiz liyakat' dedi. AKP'li Çelebi'nin Bakan Yardımcısından torpil isteği kameralara yakalandı

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Adalet Bakanı 'Tek kriterimiz liyakat' dedi. AKP'li Çelebi'nin Bakan Yardımcısından torpil isteği kameralara yakalandı
Günün fıkrası geldi. Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can’ın görevde yükselme mülakatına girecek kişilerin torpil taleplerine ‘takipteyiz’ yazarak özel kalemine yönlendirdiği mesajlar FOX TV’nin kameralarına yakalanmıştı. Adalet Bakanı Tunç, 'Torpil iddiasını reddediyoruz. Tek kriterimiz liyakattir' dedi.

14 Mayıs seçimlerinden önce iktidar kanadı "Mülakatlar kaldırılacak" vaadinde ulunmuştu. Ancak seçimden sonra bu vaadlerin lafta kaldığı ortaya çıktı.

Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can, bir torpil skandalıyla gündeme geldi.

TORPİL PAZARLIĞI YAPARKEN KAMERALAR KAYITTAYDI

Fox TV'nin haberinde görevde yükselme sınavı için torpil olduğu iddia edilen mesajlara yanıt verdiği görülen Can'ın yapılacaklarının özel kalem müdürüne havale edildiği görüldü.

Bakan Yardımcısı Can’ın bir mesaja “Abi notumuzu aldık takip edeceğiz inşallah” diye yanıt vermesi detayı dikkatlerden kaçmadı. Can'a mesaj atanlar arasında CHP'den Memleket Partisi'ne oradan da AKP'ye geçen Mehmet Ali Çelebi'nin yer aldığı ortaya çıktı.

TORPİL İSTEYEN AKP’Lİ MEHMET ALİ ÇELEBİ’DEN AKILLARA DURGUNLUK VEREN AÇIKLAMA

Çelebi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "şehit yakını olduğu için hassasiyet gösterilmesinin" torpil olarak gösterildiğini savundu.

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BAKAN'DAN TORPİL MESAJLARINA İLK AÇIKLAMA

Söz konusu torpil görüntüleri gündeme bomba gibi düşerken, gazeteciler Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a mikrofon uzattı. Tunç, şunları söyledi:

"Bakan yardımcımızla ilgili basına intikal eden hususları gördük. Tek bir istediğimiz var liyakat. Bakan Yardımcısına toplumun değişik kesimlerinden talepler gelebiilir. Bunların değerlendirmesini yapacak olan komisyondur. Referanslar olabilir, başka talepler olabilir, komisyonlar ise bu işin liyakatına bakar. Bizim tek kriterimiz liyakattır. Bize herkes ulaşabilir, mail atabilir, cep telefonlarımıza mesaj atabilir. Çeşitli sınavlardan geçerler sonrasında da liyakatı esas alan kriterimiz vardır, bundan şaşmayız. Torpil iddiasını reddediyoruz" dedi.

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