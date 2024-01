Torpilci Adalet Bakan Yardımcısı muhabirden böyle kaçtı. Daha önce 'Bu ülke İslam ülkesidir' demişti

Tele1’in haberine göre, Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can dün akşam Yargıtay binasında düzenlenen Mesleki Uygulama Yarışmaları Ödül Törenine katılmış ve tören esnasında cep telefonuna gelen torpil taleplerini tek tek özel kalemine iletirken FOX TV kameralarına an be an yakalanmıştı.

AKP Kırıkkale Milletvekili yaptığı dönemde Amerika’ya gittiğini ve orada Fetullah Gülen’i ziyaret ettiğini açıklayıp, “Ben Amerika’ya gittim. Ziyaret ettik. (Fethullah Gülen)… 17/25 Aralık arifesinden önce gerek siyasette, gerek ticarette, gerekse bürokraside yükselme o yolla oluyordu” ifadelerinde bulunmuş ve gündem olmuştu.

Ramazan Can şimdi de torpil yapması ile gündemde.

FOX TV kameralarına torpil yaparken yakalanan Can’a gelen mesaj “Adalet akademisi’nde sosyal hizmet uzmanı olarak görev yapıyorum. Görevde yükselme sınavına girdiğimi söylemiştim, bilgilerimi atmamı istemiştiniz. İletiyorum, saygılarımla…” şeklindeydi.

Gelen mesajı özel kalemine ileten Can Türkiye’nin gündemine oturdu.

“BU ÜLKE İSLAM ÜLKESİDİR”

1 Ocak tarihinde sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Ramazan Can, bu mesajında Türkiye’nin bir İslam ülkesi olduğunu belirtip şu şekilde paylaşım yapmıştı:

“Bu ülke islam ülkesidir…

Batı da Türk ile İslamı eş görmüştür…

Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Şehadet…

Kutsalımızdır…

En azından saygılı olacaksınız…”

Bu ifadelerinin ardından kendisine soru sormaya çalışan FOX muhabirinin, paylaşım ile ilgili sorusunu ise “Bura şey değil” diyerek yarım bıraktı ve arkasına bakmadan muhabirden kaçtı.