Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can’dan ‘torpil’ savunması: Bize talep gelir, ilgili yerlere iletiriz

AKP’den Kırıkkale Milletvekili olduğu dönemde, "Ben Amerika’ya gittim. Ziyaret ettik. (Fethullah Gülen)... 17/25 Aralık arifesinden önce gerek siyasette, gerek ticarette, gerekse bürokraside yükselme o yolla oluyordu" açıklamasıyla gündem olan Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can, torpil yaparken kameralara yakalanmıştı.

Türkiye Adalet Akademisi’nin 3 Ocak Çarşamba günü Yargıtay binasında düzenlediği Mesleki Uygulama Yarışmaları Ödül Töreni'ne katılan Can’ın, burada telefonundan görevde yükselme sınavı için ‘torpil’ olduğu iddia edilen mesajlara tek tek yanıt verdiği görülmüştü.

Yapılacakları özel kalem müdürüne ilettiği gözlemlenen Can’ın, bir mesaja, “Abi notumuzu aldık takip edeceğiz inşallah” sözleriyle verdiği cevap da kameralara yansımıştı.

CAN'DAN 'MAHREMİYET' SAVUNMASI

Bakan Yardımcısı Can, Fox Haber'in söz konusu iddialara ilişkin sorusuna "Torpil mesajları falan yok. Temel hak ve hürriyetler, mahremiyet konusuna biraz bakın.” yanıtını verdi.

Kameralara yakalanışına için, “Yarım saat bir cep telefonu çekilir mi?” ifadesiyle tepki gösteren Can, “Kanun açık iyice okuyun. Bize talepler gelir, ilgili yerlere iletiriz" dedi.