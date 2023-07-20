Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu ‘İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakanlar hakkında yakalama emri düzenlendi’

Bakan Tunç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyı şiddetle lanetledi ve bu tür alçakça eylemlere özgürlük ve demokrasi kılıfı altında müsaade edilemeyeceğini vurguladı.

İsveç Hükümetine Sorumluluk Çağrısı

Bakan Tunç, İsveç hükümetinin uluslararası sorumluluklarına vurgu yaparak, İslam dinine ve tüm Müslümanlara yönelik nefret suçlarını önlemek için tedbirler alması gerektiğini ifade etti. Aynı zamanda yetkili makamların saldırganlarla ilgili gerekli soruşturmayı başlatmalarının önemini vurguladı.

Adaletin İzini Sürme Çabaları

Bakan Tunç, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İsveç'te gerçekleşen saldırılarla ilgili olarak halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçundan soruşturmaların başlatıldığını açıkladı. Rasmus Paludan, Salvan Momika ve diğer 8 şüpheli hakkında yakalama emri düzenlenmiş olduğunu belirtti.

Soruşturmanın Detayları

Bakan Tunç, güvenlik birimleri ve siber suçlarla mücadele birimlerine talimat verildiğini ve şüphelilerin açık kimlik bilgilerinin tespiti ve suç delillerinin toplanması için geniş ve kapsamlı soruşturmaların yürütüldüğünü açıkladı. Bu çerçevede, Rasmus Paludan, Salvan Momika ve benzer eylemleri gerçekleştiren diğer kişilerin tespit edilmesine özel önem verilmekte.

Adaletin Tecelli Etmesi İçin Kararlılık

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsveç'te meydana gelen Kur'an-ı Kerim saldırısıyla ilgili olarak suçluların adalete teslim edilmesi ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden bu tür eylemlere karşı kararlı bir şekilde mücadele edileceğini vurgulayarak, soruşturmanın etkin bir şekilde devam edeceğini belirtti.

Bakan Tunç Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca İsveç'te Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılarıyla dini değerlere yönelik aşağılayıcı eylemleri sebebiyle halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçundan soruşturmalar başlatılmış olup, Rasmus Paludan, Salvan Momika ve diğer 8 şüpheli hakkında yakalama emri düzenlenmiştir.

Konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca güvenlik birimlerine ve siber suçlarla mücadele birimlerine talimat verilmiş olup; şüphelilerin açık kimlik bilgileri ile suç delillerinin tespiti, Rasmus Paludan ve Salvan Momika ile benzer eylemleri olan tüm diğer kişilerin tespiti hususlarında soruşturmalar geniş ve kapsamlı olarak yürütülmektedir."