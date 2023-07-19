Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan adli tatil açıklaması

Bakan Tunç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 102'nci, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 331'nci, Danıştay Kanunu'nun 86'ncı, İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 61'inci maddeleri gereğince yarın başlayacak adli tatil dönemi süresince adliyelerde nöbetçi mahkemelerce, Yargıtay ve Danıştayda da nöbetçi heyetler tarafından kanunla belirtilen yargılamalara devam edilecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, adli tatil dönemi boyunca yargı mensuplarına ve ailelerine sağlık ve esenlik diledi. Yeni adli yılın başlamasıyla birlikte yargı teşkilatının vatandaşların esenliği için özveri ve gayretle çalışmaya devam edeceğini belirtti. Adli tatil dönemi 31 Ağustos tarihine kadar devam edecek.