Adalet Bakanı’nın kardeşine ceza verilmediği ortaya çıktı. FETÖ’nün haberleşme ağı bylockta bin 454 kaydı olduğu tespit edildi

Bakan Yılmaz Tunç’un kardeşinin telefonunda bin 454 bylock kaydı olduğu ve etkin pişmanlıktan faydalandığı için ceza almadığı ortaya çıktı.

Adalet Bakanı’nın kardeşine ceza verilmediği ortaya çıktı. FETÖ’nün haberleşme ağı bylockta bin 454 kaydı olduğu tespit edildi

Gazete Duvar’dan Can Bursalı imzalı haberde, yani kabinede Adalet Bakanı olarak atanan Yılmaz Tunç’un kardeşinin FETÖ’den yargılandığı ortaya çıktı.

15 Temmuz’dan sonra suç unsuru olarak kabul edilen ve telefonunda FETÖ’nün haberleşme ağı ByLock yüklü olan bir çok kişi ceza almış, uygulama örgüt üyeliğine kriter olarak gösterilmişti.

1454 BYLOCK KAYDI TESPİT EDİLDİ

ByLock uygulamasında kaydı olanlardan bir tanesinin de Adalet Bakanı’nın kardeşi Yahya Tunç olduğu ortaya çıktı. İstanbul’da avukatlık yapan Tunç, 'FETÖ' üyeliği suçlamasıyla İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı.

Bakanın kardeşi hakkında hazırlanan iddianamede, ByLock'ta 1454 adet kaydı olduğunun tespit edildiği, ByLock kullanıcısı 22 kişiyle ve FETÖ davalarında hakkında adli işlem yapılan 166 kişiyle iletişim kaydı olduğu belirtildi.

2017'DE İFADE VERDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

2017 yılında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na kendi giderek ifade veren Tunç, şunları söyledi:

"Denge Hukuki ve Bilimsel Araştırmalar Derneği faaliyetleri sürecinde yaşanan olaylara baktığımda, bir dönem dernek üyeleri tarafından telefonuma Tango adlı program yükleneceği söylenmişti. Bu program vasıtasıyla dernek yönetimindeki kişiler ile görüşme yapmıştım. O dönem itibari ile bana Tango'nun iletişim programı olduğu söylenmişti. Ancak dernek yönetimden bu programı yükleyen ve kullanan diğer kişilerin FETÖ/PDY yapılanmasına mensup olduğunun anlaşılması sebebiyle bana yüklemiş oldukları programın ByLock kriptografik iletişim programı olabileceğini değerlendirerek Cumhuriyet Başsavcılığınıza başvuru gereği duydum."

TESLİM OLMADAN ÖNCE TELEFONU SIFIRLAMIŞ

İddianamede, Tunç'un ByLock kullanıcısı olmasının yanı sıra, örgütsel sohbetlere ve yurt dışı gezilerine katıldığı, Bank Asya'da birden fazla hesabı ve kredi kartı olduğu belirtilirken, Tunç'un telefonunu "ByLock yüklemiş olabilirler" diyerek savcılığa teslim ettiği cep telefonunun, teslim edilmeden önce sıfırlandığına vurgu yapıldı.

Savcılık, Tunç'un kendisinin giderek ifade vermiş olmasının 'etkin pişmanlık' kapsamında olmadığını değerlendirerek, 'FETÖ' üyeliği suçundan cezalandırılmasını talep etti.

ETKİN PİŞMANLIKTAN FAYDALANDIRILDI

2017'de başlatılan soruşturmanın ardından yargılama 2021 yılına kadar sürdü. İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi, 25 Şubat 2021'deki kararında Tunç'un kendisinin teslim olması nedeniyle etkin pişmanlıkta bulunarak örgütün yapısı ve faaliyetleri çerçevesinde faydalı bilgiler verdiğini belirtti ve hakkında ceza verilmesine yer olmadığı kararı verdi.

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