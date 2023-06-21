FETÖ ile ortak operasyonla Türk Ordusu içeride çürütülmüştü. Yılmaz Özdil unutturulan görüntüyü paylaştı

Editör: Ersoy Özdem

FETÖ’nün Türk Ordusu’nun komutanlarına kurduğu Balyoz Kumpası’yla cezaevine giren Hava Kurmay Albay İsmet Çıngı ile Deniz Kurmay albaylar Ender Kahya, Cem Okyay, Yavuz Uras ve Erdinç Altıner’in Maltepe Askeri Cezaevi’nden çıkarken yaptığı konuşmalar bir kez daha gündem oldu.

Gazeteci Yılmaz Özdil, 2014 yılında cezaevinin önünde yapılan konuşmayı sosyal medya hesabından paylaştı.

Özdil, “Dokuz yıl önce bugün, bu saatler, varlığıyla onur duyduğum arkadaşlarım Maltepe askeri cezaevinden çıkarken… Asrın ihaneti ne çabuk unutuldu/unutturuldu değil mi?” ifadeleriyle İsmet Çıngı’nın “Buradaki görevimiz sona erdi, üniformalarımıza leke sürmedik” sözlerini paylaştı.

“MUSTAFA KEMAL’İN ASKERLERİYİZ” SLOGANLARI ATILDI

Tahliye olan askerleri çıkışta aileleri ve yakınları “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganlarıyla karşıladı.

Hava Kurmay Albay İsmet Çıngı çıkışta yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Maltepe Askeri Cezaevi’ndeki görevimiz bugün itibariyle sona ermiştir. Başımız hiç öne eğilmedi asla öne eğilmeyecek. Bu nedenle kılıç gibi keskin çıkıyoruz. İçeriye yalnız girdik milyonlarla çıkıyoruz. Cezaevine girdiğimiz gün gibi başımız dik, alnımız aktır. Sizlerin ve Atatürk’ün emaneti olan bu kutsal üniforma tertemiz ve lekesizdir. Bunu herkes görsün diye üniformamızla çıkıyoruz. Leke sürmek istediler ama direndik. Emanetinize asla hıyanet etmedik. Türk subayı olduğumuzu, milletin ve Mustafa Kemal Atatürk’ün askeri olduğumuzu aklımızdan hiç çıkarmadık. Maltepe’den bu onurla çıkıyoruz. Bu memlekete ve size olan inancımız hiç bitmedi. Yüreğimizdeki bu kara sevdanın gücüyle çıkıyoruz buradan. Şehitlerimizi, gazilerimizi, Silivri davalarında hayatını kaybedenleri, aynalı beşiklerde büyütülüp, musalla taşlarında ve kara zindanlarda yalnız bırakılan kahraman silah arkadaşlarımızı, çocuklar ölürken değil, uyurken sessiz kalanları, zulüm karşısında taraf olanları, ve aziz Türk milletini, Maltepe’den selamlayarak onurla çıkıyoruz. Vicdanlarımız yaralı olsa da rahattır. Bu bayrak cezaevinde de Cudi’de de Somali’de de dünyanın her yerinde dalgalanacak. Bu bayrağı indirmeye, ülkeyi bölmeye kimsenin gücü yetmeyecek.