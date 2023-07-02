Ümit Özdağ AKP'li Ömer Çelik'e sert çıktı: FETÖ ve açılım rezaletleri ile binlerce insanın ölümüne neden oldunuz

Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ, Fransa’da yaşanan olayların ardından Türkiye’deki sığınmacılara ilişkin yapılan yorumlarla ilgili açıklama yapan AKP Sözcüsü Ömer Çelik’e sert tepki gösterdi.

Ümit Özdağ AKP'li Ömer Çelik'e sert çıktı: FETÖ ve açılım rezaletleri ile binlerce insanın ölümüne neden oldunuz

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fransa’da yaşanan olaylar üzerine Türkiye’deki sığınmacılarla ilgili yapılan açıklamalara ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Çelik paylaşımda, “Son günlerde bazı siyasetçi, gazeteci ve yorumcular, Fransa’da yaşanan son hadiseler üzerinden sığınmacıların Türkiye’de de benzer çatışmalara yol açabileceği iddiasını dile getiriyorlar. Türkiye’nin insani değerlere dayanan göç politikası ile Fransa’nın sömürgeci politikalarına ve ırkçı şiddete duyulan tepkiyi mukayese etmek, şuursuz ve kötü niyetli bir yaklaşımdır” ifadelerini kullandı.

ÖZDAĞ: FETÖ VE AÇILIM REZALETLERİ İLE BİNLERCE İNSANIN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDUNUZ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Çelik’in sözlerine tepki gösterdi. Akademisyenlik yaptığı dönemde Çelik’in öğrencisi olduğunu belirten Özdağ paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Ömer Çelik yüksek lisans derslerime devam etseydin olayların nasıl kontrol dışına çıkacağını, Türkiye’nin nasıl kan gölüne döneceğini anlardın. FETÖ ve Açılım rezaletleri ile binlerce insanın ölümüne neden oldunuz. Hala utanmadan konuşuyorsunuz. Türkiye’yi felakete sürüklüyorsunuz. Sizin yönettiğiniz Türkiye’ye yabancıların komplo kurması çok kolay. Derslere devam etmediğin gibi her zamanki bedavacılığın ile araya adam koyup sınavlara girmek istemiştin. Bende seni “çık dışarı” diye odamdan kovmuştum. Yüksek lisans programından atılmıştın. Stratejik konularda cehalet fıtratınızda var.”

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