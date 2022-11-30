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Adalet Bakanlığı 406 personel alacak

Adalet Bakanlığının Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere 132 psikolog, 52 pedagog ve 222 sosyal çalışmacı kadrosuna 406 personel alınacak.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 10:58
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Adalet Bakanlığı 406 personel alacak

Adalet Bakanlığı 406 personel alacak
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Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvurular 5-16 Aralık tarihleri arasında "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

Adayların 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı'nın KPSSP3 puan türünden 70 ve üzeri puan alması, psikolog kadrosuna atanabilmek için psikoloji lisans bölümünden, pedagog kadrosuna atanabilmek için rehberlik ve psikolojik danışmanlık veya eğitim programları ve öğretim lisans bölümünden, sosyal çalışmacı kadrosuna atanabilmek için de sosyal hizmet veya sosyal hizmetler lisans bölümlerinden mezun olması şartı aranıyor.

Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sözlü sınav yeri ve tarihi "www.adalet.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

İçişleri Bakanlığı sözlü sınavla 50 stajyer kontrolör alacak

İçişleri Bakanlığının merkez teşkilatında boş bulunan stajyer kontrolör kadrosuna sözlü sınavla 50 personel alınacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvurular 16-20 Ocak tarihleri arasında İçişleri Bakanlığının internet sitesi üzerinden e-Devlet şifresi aracılığıyla elektronik ortamda yapılacak.

Adayların en az 4 yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmeleri ve 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekiyor.

Ayrıca adayların 2021-2022 yıllarına ait Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP(9) puan türünden en az 70 ve üzeri puan alması gerekiyor.

Adaylar sınav sürecine ait durum bilgilerini e-Devlet üzerinden "İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru" linki aracılığı ile açılan uygulamadaki "Başvurularım" sekmesinden takip edebilecek.

 

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