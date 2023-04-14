14 Nisan 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Keşfet
  • >
  • Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman? 2023 Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman?

Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman? 2023 Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman?

Adalet Bakanlığı bakanlık bünyesinde çalıştırılmak üzere 18 bin 305 personel alınacağını duyurmuştu. Adalet Bakanlığı personel alımına ilişkin başvuru detayları merak ediliyor. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman? 2023 Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman?

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 16:43
Takip Et

Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman? 2023 Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman?

Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman? 2023 Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman?
+
Aa
-

Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alımı gerçekleştirecek. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı personel alımına ilişkin konuştu. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman? 2023 Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman?

Adalet Bakanlığı personel alımı başvurularının ne zaman yapılacağı, başvurmayı bekleyen binlerce kişi tarafından merakla bekleniyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yaptığı açıklamayla birlikte bu yıl bakanlık bünyesinde istihdam edilecek 18 bin 305 personel alımı gerçekleştirileceğini açıkladı. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman?

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Adalet Bakanı Bozdağ, yakın zamanda alınacak personelin mesleklerine göre dağılımı, müracaat tarihleri ve şartlarının Bakanlıkça ilan edileceğini söyledi.

Buna göre; Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları için tarihlerin nisan ayı içerisinde belli olması ve başvuru kılavuzunun yayımlanması bekleniyor.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILI NASIL?

Bakan Bozdağ açıklamasında, Adalet Bakanlığı bünyesine alımı yapılacak kadro ve branş dağılımını belirtti.

Bozdağ şunları söyledi:

"Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde 9 bin 229, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 8 bin 376, İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde 700 olmak üzere toplam 18 bin 305 personel alımı için ilana çıkıyoruz."

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Uçuşa geçen altın için flaş uyarı. İslam Memiş altının yeni rotasını tarih vererek çizdi
1
﻿Uçuşa geçen altın için flaş uyarı. İslam Memiş altının yeni rotasını tarih vererek çizdi
﻿Uçuşa geçen altın için flaş uyarı. İslam Memiş altının yeni rotasını tarih vererek çizdi
﻿Neyzen Tevfik soğuk caminin avlusuna sığınır biri onu görüp yardım etsin diye. Zengin ailenin oğlu onu görünce öyle bir şey yapar ki
2
﻿Neyzen Tevfik soğuk caminin avlusuna sığınır biri onu görüp yardım etsin diye. Zengin ailenin oğlu onu görünce öyle bir şey yapar ki
﻿Neyzen Tevfik soğuk caminin avlusuna sığınır biri onu görüp yardım etsin diye. Zengin ailenin oğlu onu görünce öyle bir şey yapar ki
﻿Bayram öncesi araç fiyatlarına büyük zam. Yetkili isim ikinci eldeki büyük tuzağı açıkladı 
3
﻿Bayram öncesi araç fiyatlarına büyük zam. Yetkili isim ikinci eldeki büyük tuzağı açıkladı 
﻿Bayram öncesi araç fiyatlarına büyük zam. Yetkili isim ikinci eldeki büyük tuzağı açıkladı 
﻿YSK seçime 1 ay kala uyardı: Bu oylar geçersiz sayılacak
4
﻿YSK seçime 1 ay kala uyardı: Bu oylar geçersiz sayılacak
﻿YSK seçime 1 ay kala uyardı: Bu oylar geçersiz sayılacak
﻿Meteoroloji'den kar uyarısı: Hafta sonu için plan yapmadan önce dikkat
5
﻿Meteoroloji'den kar uyarısı: Hafta sonu için plan yapmadan önce dikkat
﻿Meteoroloji'den kar uyarısı: Hafta sonu için plan yapmadan önce dikkat
﻿Ünlü oyuncu İsrail ajanı çıktı
6
﻿Ünlü oyuncu İsrail ajanı çıktı
﻿Ünlü oyuncu İsrail ajanı çıktı
﻿Savcı Sayan Ağrı Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarına el koydu. Seçilme ihtimali olmayan yerden aday gösterilmişti
7
﻿Savcı Sayan Ağrı Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarına el koydu. Seçilme ihtimali olmayan yerden aday gösterilmişti
﻿Savcı Sayan Ağrı Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarına el koydu. Seçilme ihtimali olmayan yerden aday gösterilmişti
﻿Kuşadası'nda endişelendiren görüntü
﻿Kuşadası'nda endişelendiren görüntü
﻿Kuşadası'nda endişelendiren görüntü
﻿ABD'li bankalar iflaslara rağmen kârlarını artırdı
﻿ABD'li bankalar iflaslara rağmen kârlarını artırdı
﻿ABD'li bankalar iflaslara rağmen kârlarını artırdı
﻿Cide'de çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
﻿Cide'de çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
﻿Cide'de çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
﻿Atama bekleyen ziraat mühendisleri ve veteriner hekimler Ankara'da eylem yaptı
﻿Atama bekleyen ziraat mühendisleri ve veteriner hekimler Ankara'da eylem yaptı
﻿Atama bekleyen ziraat mühendisleri ve veteriner hekimler Ankara'da eylem yaptı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.