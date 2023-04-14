Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alımı gerçekleştirecek. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı personel alımına ilişkin konuştu. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman? 2023 Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman?

Adalet Bakanlığı personel alımı başvurularının ne zaman yapılacağı, başvurmayı bekleyen binlerce kişi tarafından merakla bekleniyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yaptığı açıklamayla birlikte bu yıl bakanlık bünyesinde istihdam edilecek 18 bin 305 personel alımı gerçekleştirileceğini açıkladı. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman?

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Adalet Bakanı Bozdağ, yakın zamanda alınacak personelin mesleklerine göre dağılımı, müracaat tarihleri ve şartlarının Bakanlıkça ilan edileceğini söyledi.

Buna göre; Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları için tarihlerin nisan ayı içerisinde belli olması ve başvuru kılavuzunun yayımlanması bekleniyor.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILI NASIL?

Bakan Bozdağ açıklamasında, Adalet Bakanlığı bünyesine alımı yapılacak kadro ve branş dağılımını belirtti.

Bozdağ şunları söyledi:

"Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde 9 bin 229, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 8 bin 376, İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde 700 olmak üzere toplam 18 bin 305 personel alımı için ilana çıkıyoruz."