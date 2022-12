Adaletsizlik zirvede, değişim yolda, iktidar yolun sonunda - Kerim Yılmaz

Beş yıl önce geçtiğimiz hukuken tasnif dışı bu alaturka sistem, ülkeyi her alanda derin bir yönetim krizine soktu. Ekonomideki çöküş ahalinin tenceresine artık daha hızlı ve sert yansıyor. Teorisinden de kötü pratiğiyle bu ucube sistem, hukuktan dış politikaya, eğitimden tarıma her alanda yaşanan kalitesizlik, adaletsizlik, işsizlik ve yoksulluk üretmekten başka bir işe yaramadı. Süratle karar alma(!) yeteneğiyle sorunları hızla çözme yerine mevcutları derinleştirdiği gibi ilaveler yaptı ve hatta bizatihi sorun haline geldi.

Dünyanın her yerinde olduğu bizde de ahali sistem sorunu ya da tartışması yapmaz. Önceliği günlük yaşam arzu ve beklentileridir. Bugün için ekonomik kriz her kesimde etkili ama en çok dar gelirliyi eziyor. Dün Ankara'da Kadın Yükselecek, Türkiye Güçlenecek temalı İYİ Parti Büyük Kadın Buluşmasındaki heyecanlı, coşkulu büyük bir kalabalığa hitap eden M. Akşener'in sıkça vurguladığı ''Zenginler AK Partili, fakirler her partili'' sözü de aşılıyor. İktidarın en çok oy aldığı düşük gelir gurubu AKP'li olsa bile geçinemiyor ve bu gerçeği görüyor.

Açıklanan 8.506 liralık asgari ücret işçiyi tatmin etmiyor zira en erken Şubat'ta alacağı zamlı maaşı şimdiden yapılan zamlarla eriyip gidiyor. İşverene artan maliyetini mallara zam yaptığında enflasyon, işçi çıkardığında işsizlik azacak. Memur maaşlarının asgari ücrete yaklaşması çalışanların büyük çoğunluğunu asgari ücretli yapacak. Emeklilere yüklü zam yapılsa baştan açıkla başlayan 2023 bütçesi borçlanmayla bile yama tutmayacak.

Toplumlarda radikal olaylar olmadığı zamanlarda siyasi değişim düşüncesi yavaş gelişir ama sağlıklı işler. Devletin tüm kılcallarına kadar yerleşmiş yirmi yıllık iktidarın kısa sürede tükenişe evrilmesi zaman alır. Şimdi onu da aldı ve iktidar tabanındaki erime hızlandı. Kış sonuna doğru daha da hızlanacak.

İletişim, mali ve siyasi araç ve imkanların aşırı orantısızlığıyla, halka ulaşmada sınırlı ve kısıtlı muhalefetin büyüyor olması yeterli olmasa da değerli değil mi? Güçlendirilmiş parlamenter sistem talebiyle toplumsal tabanı genişleyen muhalefet, sistemi, halkın önüne gelecek ilk seçimde değiştirmek için önemli bir fırsat yakaladı. 2019 seçimlerinde büyük oranda yerel iktidar değiştiren Millet İttifakı ciddi bir hata yapmazsa, 2023’te merkezi iktidar da değişecek.

Altılı Masa toplumun tüm kesimlerinin muzdarip olduğu adaletsizliğin çözümünün anayasal çerçevesini açıklamıştı. Yakında halkı ezen ekonomik sıkıntılarını hangi vadede ve nasıl gidereceğine dair özet programları sunacak.

İktidarın biz gidersek siz ezilirsiniz gibi algı amaçlı propagandasından tedirgin olan muhafazakar kesim de dahil herkesi eşitlikçi adil yönetimle, çoğulcu, katılımcı demokratik hukuk devletinde yaşayacaklarına ikna etmek artık çok daha kolay..

Kışın sonu bahar, güzel ve iyi olacak yarınlar...