26 Aralık 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Konuk Kalem
  • >
  • Adaletsizlik zirvede, değişim yolda, iktidar yolun sonunda - Kerim Yılmaz

Adaletsizlik zirvede, değişim yolda, iktidar yolun sonunda - Kerim Yılmaz

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 08:06
Takip Et
Adaletsizlik zirvede, değişim yolda, iktidar yolun sonunda - Kerim Yılmaz
+
Aa
-

Beş yıl önce geçtiğimiz hukuken tasnif dışı bu alaturka sistem, ülkeyi her alanda derin bir yönetim krizine soktu. Ekonomideki çöküş ahalinin tenceresine artık daha hızlı ve sert yansıyor.  Teorisinden de kötü pratiğiyle bu ucube sistem, hukuktan dış politikaya, eğitimden tarıma her alanda yaşanan kalitesizlik, adaletsizlik, işsizlik ve yoksulluk üretmekten  başka bir işe yaramadı. Süratle karar alma(!) yeteneğiyle sorunları hızla çözme yerine mevcutları derinleştirdiği gibi ilaveler yaptı ve hatta bizatihi sorun haline geldi. 

Dünyanın her yerinde olduğu bizde de ahali sistem sorunu ya da tartışması yapmaz. Önceliği günlük yaşam arzu ve beklentileridir. Bugün için ekonomik kriz her kesimde etkili ama en çok dar gelirliyi eziyor. Dün Ankara'da Kadın Yükselecek, Türkiye Güçlenecek temalı İYİ Parti Büyük Kadın Buluşmasındaki heyecanlı, coşkulu büyük bir  kalabalığa hitap eden M. Akşener'in sıkça vurguladığı ''Zenginler AK Partili, fakirler her partili'' sözü de aşılıyor. İktidarın en çok oy aldığı düşük gelir gurubu AKP'li olsa bile geçinemiyor ve bu gerçeği görüyor.  

Açıklanan 8.506 liralık asgari ücret işçiyi tatmin etmiyor zira en erken Şubat'ta alacağı zamlı maaşı şimdiden yapılan zamlarla eriyip gidiyor.  İşverene artan maliyetini mallara zam yaptığında enflasyon, işçi çıkardığında işsizlik azacak. Memur maaşlarının asgari ücrete yaklaşması çalışanların büyük çoğunluğunu asgari ücretli yapacak. Emeklilere yüklü zam yapılsa baştan açıkla başlayan 2023 bütçesi borçlanmayla bile yama tutmayacak.  

Toplumlarda radikal olaylar olmadığı zamanlarda siyasi değişim düşüncesi yavaş gelişir ama sağlıklı işler. Devletin tüm kılcallarına kadar yerleşmiş yirmi yıllık iktidarın kısa sürede tükenişe evrilmesi zaman alır. Şimdi onu da aldı ve iktidar tabanındaki erime hızlandı. Kış sonuna doğru daha da hızlanacak.  

İletişim, mali ve siyasi araç ve imkanların aşırı orantısızlığıyla, halka ulaşmada sınırlı ve kısıtlı muhalefetin büyüyor olması yeterli olmasa da değerli değil mi? Güçlendirilmiş parlamenter sistem talebiyle toplumsal tabanı genişleyen muhalefet, sistemi, halkın önüne gelecek ilk seçimde değiştirmek için önemli bir fırsat yakaladı. 2019 seçimlerinde büyük oranda yerel iktidar değiştiren Millet İttifakı ciddi bir hata yapmazsa, 2023’te merkezi iktidar da değişecek. 

Altılı Masa toplumun tüm kesimlerinin muzdarip olduğu adaletsizliğin çözümünün anayasal çerçevesini açıklamıştı. Yakında halkı ezen ekonomik sıkıntılarını hangi vadede ve nasıl gidereceğine dair özet programları sunacak.    

İktidarın biz gidersek siz  ezilirsiniz gibi algı amaçlı propagandasından tedirgin olan muhafazakar kesim de dahil herkesi eşitlikçi adil yönetimle, çoğulcu, katılımcı demokratik hukuk devletinde yaşayacaklarına ikna etmek artık çok daha kolay..

Kışın sonu bahar, güzel ve iyi olacak yarınlar...

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İşte 2023'te şansı yaver gidecek burçlar
1
﻿İşte 2023'te şansı yaver gidecek burçlar
﻿İşte 2023'te şansı yaver gidecek burçlar
﻿Icardi Wanda Nara ile canlı yayında kavga etti
2
﻿Icardi Wanda Nara ile canlı yayında kavga etti
﻿Icardi Wanda Nara ile canlı yayında kavga etti
﻿Dünyanın en iyi mutfakları listesi belli oldu. Bakın Türkiye kaçıncı sırada
3
﻿Dünyanın en iyi mutfakları listesi belli oldu. Bakın Türkiye kaçıncı sırada
﻿Dünyanın en iyi mutfakları listesi belli oldu. Bakın Türkiye kaçıncı sırada
﻿Doğal gaz hizmet bedellerine dev zam
4
﻿Doğal gaz hizmet bedellerine dev zam
﻿Doğal gaz hizmet bedellerine dev zam
﻿Şenol Güneş NKoudou'ya çok sert çıktı
5
﻿Şenol Güneş NKoudou'ya çok sert çıktı
﻿Şenol Güneş NKoudou'ya çok sert çıktı
﻿İstanbul uçağında kavga çıktı. Uçak pist başından geri döndü. Polisler uçağın içine girdi
6
﻿İstanbul uçağında kavga çıktı. Uçak pist başından geri döndü. Polisler uçağın içine girdi
﻿İstanbul uçağında kavga çıktı. Uçak pist başından geri döndü. Polisler uçağın içine girdi
﻿Bakan Bilgin 90 bin işçiye önce ümit verdi sonra hüsranı yaşattı. Taşeronların umutlarını tek bir kalemle silip attı
7
﻿Bakan Bilgin 90 bin işçiye önce ümit verdi sonra hüsranı yaşattı. Taşeronların umutlarını tek bir kalemle silip attı
﻿Bakan Bilgin 90 bin işçiye önce ümit verdi sonra hüsranı yaşattı. Taşeronların umutlarını tek bir kalemle silip attı
﻿Muğla’da otomobil kontrolden çıktı: 2 yaralı
﻿Muğla’da otomobil kontrolden çıktı: 2 yaralı
﻿Muğla’da otomobil kontrolden çıktı: 2 yaralı
﻿Pamukkale Üniversitesi 44 sözleşmeli personel alacak
﻿Pamukkale Üniversitesi 44 sözleşmeli personel alacak
﻿Pamukkale Üniversitesi 44 sözleşmeli personel alacak
﻿Sağlık Bilimleri Üniversitesi 14 sözleşmeli personel alacak
﻿Sağlık Bilimleri Üniversitesi 14 sözleşmeli personel alacak
﻿Sağlık Bilimleri Üniversitesi 14 sözleşmeli personel alacak
﻿Yeditepe Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Yeditepe Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Yeditepe Üniversitesi akademik personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.