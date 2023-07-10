Adama Traore İstanbul'da

Premier Lig ekibi Wolverhampyon ile sözleşmesi bittikten sonra serbest kalan dünyaca ünlü yıldız Adama Traore, İstanbul'da görüntülendi.

Adama Traore İstanbul'da

Editör: Hamza Özalkuş

İngiltere ekibi Wolverhampton ile sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan yıldız futbolcu Adama Traore ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Traore, İstanbul'da görüntülendi. Traore, Taksim İstiklal Caddesi'nde hayranları ile fotoğraf çektirdi.

27 yaşındaki futbolcunun Türkiye'ye gelme nedeni ise bilinmiyor.

GALATASARAY SORUSUNA YANIT
Bir Galatasaray taraftarının fotoğraf çektirdiği sırada oyuncuya 'Galatasaray'a gel' dediği öğrenildi.
Yıldız ismin ise 'Bakalım' şeklinde yanıt verdiği kaydedildi.

Adama Traore'nin tatil için ya da Suudi Arabistan'a geçmek için İstanbul'a uğradığı da iddialar arasında yerini alıyor.

Bu fotoğraflar sosyal medyada gündeme oturdu.

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