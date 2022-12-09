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  • Zeydan Karalar'dan kendisini eleştiren gence yanıt. Rahat olun sizi sabah 5’te evden almayız

Zeydan Karalar'dan kendisini eleştiren gence yanıt. Rahat olun sizi sabah 5’te evden almayız

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın kendisiyle konuşurken çekindiğini söyleyen bir gence verdiği yanıt gündem oldu.

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 23:15
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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalardan kendisini eleştiren gence çarpıcı yanıt

Zeydan Karalar'dan kendisini eleştiren gence yanıt. Rahat olun sizi sabah 5’te evden almayız
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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın katıldığı bit ekinlikte kendisini eleştiren gençle girdiği diyalog sosyal medyada gündem oldu. Genç, Karalar’a, “Şu an konuşurken sözlerimi seçerek konuşuyorum. Çünkü ülkede öyle bir atmosfer oluşturdular ki gençlerin konuşurken sözlerine çok dikkat etmesi gerekiyor” dedi. 

"BENİMLE KONUŞURKEN RAHAT OLUN"

Karalar, gencin sözlerinin üzerine,” Benimle konuşurken rahat olun. eleştirebilirsiniz. Bizi eleştiriyorsunuz diye sabah 5’te sizi evinizden almayız” cevabını verdi. Karalar'ın bu sözleri karşısında salonu dolduran gençlerden alkış geldi. (Tele1)

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teşkilatı kuran bireylermiş. bireylerin toplamı devletin sahibidir.
10.12.2022 00:14
İşte bu. Demokrasilerde egemenlik halktadır. toplum birbiri (türkiyenin nufusu 82 milyon -82 milyon hep birlikte) ile sözleşmiş ve bir teşkilat kurmuştur. bu teşkilatın adı devlettir. neymiş?  
 
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