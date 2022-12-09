Zeydan Karalar'dan kendisini eleştiren gence yanıt. Rahat olun sizi sabah 5’te evden almayız

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın katıldığı bit ekinlikte kendisini eleştiren gençle girdiği diyalog sosyal medyada gündem oldu. Genç, Karalar’a, “Şu an konuşurken sözlerimi seçerek konuşuyorum. Çünkü ülkede öyle bir atmosfer oluşturdular ki gençlerin konuşurken sözlerine çok dikkat etmesi gerekiyor” dedi.

"BENİMLE KONUŞURKEN RAHAT OLUN"

Karalar, gencin sözlerinin üzerine,” Benimle konuşurken rahat olun. eleştirebilirsiniz. Bizi eleştiriyorsunuz diye sabah 5’te sizi evinizden almayız” cevabını verdi. Karalar'ın bu sözleri karşısında salonu dolduran gençlerden alkış geldi. (Tele1)