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Cumhur İttifakı’nın Adana planı ortaya çıktı: Zeydan Karalar sert tepki gösterdi

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ceyhan ve Yumurtalık ilçelerinin Osmaniye’ye bağlanarak Osmaniye’nin Büyükşehir yapılmak istendiği iddiaları sonrası açıklama yaptı.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 13:25
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Zeydan Karalar sert tepki gösterdi: Cumhur İttifakı’nın Adana planı ortaya çıktı

Cumhur İttifakı’nın Adana planı ortaya çıktı: Zeydan Karalar sert tepki gösterdi
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Yaptığı yazılı açıklamada, daha önce bir televizyon programda Osmaniye’nin Büyükşehir yapılmak istendiğini ve Adana’nın Ceyhan ile Yumurtalık ilçelerinin Adana’dan alınmak istendiği demecini hatırlatan Karalar, şöyle devam etti: “Bu suçlamalardan çok kısa süre sonra Osmaniye Belediye Başkanı Sayın Kadir Kara’nın bir toplantıda yaptığı konuşmanın videosu sosyal medyada yayınlandı. Kadir Kara videoda, ‘İnşallah Allah’ın izni ve inayeti ile Osmaniye Büyükşehir olacak. Bu konuda hiç kimsenin kaygısı olmasın. Bunu açık ve net olarak söylüyorum. Ben boşuna konuşmam, öyle kendi kafamdan da konuşmam, duymadığımı söylemem.’ diyerek mesajını veriyor.”

İŞARET FİŞEĞİ SABAH YAZARI YAVUZ DONAT'TAN
Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat’ın 28 Haziran 2022 tarihinde “Son Söz ‘Zirve’nin” ara başlıklı yazısında Osmaniye’nin Büyükşehir olması hususunda istek ve durumun özetlendiğini ve sonuca nasıl varılacağına dair yol haritası çizildiğini belirten Karalar, “Konuyla ilgili yaptığım açıklamaların aslında ne denli yerinde olduğu ve Adana için hayati önem taşıdığı ortada. Her konuya atlayıp algı yapıldığı algısı yaratmak isteyenlerin söylediklerini bu bilgiler ışığında kamuoyunun takdirine sunuyorum. Biz sevdalısı olduğumuz Adana’ya sahip çıkmaya ve Adanalıların haklarını korumaya devam edeceğiz.” dedi.
 

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