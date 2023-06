Zeydan Karalar'dan 'tokat' açıklaması

Görüntülerde Zeydan Karalar, kürsüde konuşma yaptığı sırada bir kişiyi sinirli bir şekilde yanına çağırarak, "Gel buraya" ifadelerini kullanıyor.

O sırada toplantıdaki katılımcılar cep telefonlarıyla bu anları kaydediyor. Çağırdığı kişinin yanına gelmesiyle Karalar'ın kürsüde tokat attığı iddia ediliyor. Görüntüleri çeken kişinin ise, "Vurma, vurma ne vuruyorsun" sözleri duyuluyor.

KARALAR'DAN AÇIKLAMA

Görüntülerle ilgili Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da söz konusu videonun farklı bir açıdan çekilmiş halini paylaşarak sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"İftira çok aşağılık bir şeydir. Atanlar gün yüzü görmesin. Ama kalbim temiz. Bu olayı başka bir açıdan montajlayıp, Zeydan Karalar yaşlı partiliyi dövdü diye servis edenler, siz aslını biliyorsunuz ama bilmeyenler izlesin.

Bu videoyu bizden habersiz bir kardeşimiz çekmiş. Dövdü dedikleri adam benim 45 yıllık yol arkadaşım. Ben ona demokratik hakkını kullansın diye kürsümü verdim.

Şimdi bu haysiyetsiz yalanı paylaşan bütün haber siteleri, bu videoyu yayınlayıp benden özür dilemek zorunda. Bunu yapmayan herkes ahlaksız ve kötü niyetlidir. Ben belediye başkanıyım diye sürekli bu iftiraları kaldırmak zorunda değilim. Ben de insanım. Dürüst olun, insan olun, delikanlı olun!"

VİDEODAKİ KİŞİYİ KONUŞTURDU

Karalar sosyal medya hesabından ikinci bir paylaşımda bulunarak bu defa videodaki sözde tokat atılan kişinin açıklamasına yer verdi.

Karalar'ın paylaştığı videoda, kendisine tokat atıldığı öne sürülen kişi yaşananların bir şaka olduğunu belirterek, "Böyle bir şey mümkün değil. Yalan dolan" ifadelerini kullandı.

Karalar paylaşımına, "Her gün iftira, her gün montaj… Siz bu palavralarla Adana delikanlısını yıkabilir misiniz? 45 yıllık can gardaşıma tokat atmışım. Dinleyin de tokadı görün" notunu düştü.