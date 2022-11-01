Adana Çukurova’da icradan satılık villa

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Adana İli Çukurova İlçesi Kurttepe (Karslılar) Mah.8156 Ada 6 Parsel de kayıtlı9.580,00 m² yüzölçümlü taşınmazda 2865/79831 Arsa paylı Niteliği mesken olan B1 Blokta 1 ve 2 nolu Bağımsız bölümlerin Tamamı. Söz konusu Taşınmaz Güney-Batı-Kuzey-Doğu cephelidir. Adana İli Çukurova İlçesi Kurttepe (Karslılar) Mah. 82105(82127) sokakta Billur Yalı Villaları B1 Blokta 1 ve 2 nolu Bağımsız bölüm dubleks mesken olarak betonarme karkas şeklinde 1 bodrum kat +1 Zemin Kat + 1.Kat + Çatı katı ve kapalı otoparktan ibarettir. 1 ve 2 nolu bağımsız bölümler zeminde birlikte kullanılmaktadır. Zemin katta bulunan 1 nolu bağımsız bölüm; salon-mutfak-antre-hol-wc ve balkondan oluşmaktadır. 1.katta bulunan 2 nolu bağımsız bölümde ise yatak odaları yer almaktadır.

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