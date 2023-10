Adana Demir Trabzon'u bu sefer puansız gönderdi. Turgay Beşyıldız yazdı

Turgay Beşyıldız- YENİÇAĞ

Geçen hafta Pendikspor’u yenerken iyi sinyaller vermeyen Trabzonspor, bu 90 dakikada da Yeni Adana Stadyumu’nda, benzer bir fotoğraf vermedi ama puan da alamadı.

Haftalardır üst düzey oynayan Adana Demirspor, o iştahlı ve istekli oyununu bu akşam da sergiledi.

Abdullah Avcı nın yok yere Çaykur Rizespor’a gönderdiği ama göndermeyin dediğimiz Yusuf Sarı, her geçen hafta Lacivert Mavililer de üzerine koymaya devam ediyor.

İlk 10 dakikada güney ekibini onun sahasında karşılayan Bordo Mavililer, ilk yarının sonraki 35 dakikasında ise oyunu kendi yarı alanında oynamak zorunda kaldı.

Mavi Şimşekler, özellikle kendi sahasında kendilerine yakışır futbol oynuyor. Kanatları çok iyi kullanıyorlar. Yusuf Sarı, Niang ve Nani, bu akşam da iyi varyeteler yaptılar.

Trabzonspor’da ise bu yarıda; Fountas ve Bardhi’nin iki önemli pozisyonda egoistliklerini ön plana çıkarması, belki de Karadeniz ekibini bir golden ve belki de beraberlikten etti.

Eren Elmalı’nın, Yusuf Sarı’yı yakından takip etmesi neticesinde, Yusuf sık sık kanat değiştirdi. Faydalı da oldu, olmadı değil.

Karadeniz ekibi, bu 90 dakikada da lider oyuncu eksikliğini bana göre yine hissetti. Eğer saha içinde lafını geçirecek lider oyuncun yoksa; sıkıntı yaşarsın, yaşadı da!

*

Karşılaştıkları son 10 lig maçında Trabzonspor önünde tek galibiyeti olan Adana Demirspor, bu gece bunu 2’ye çıkardı.

İlk yarıda Nani ile yakaladığı şık golle, özgüvenine pozitif katkı sağlayan Mavi Şimşekler; bu yarıda Yusuf Sarı’nın yan direk dibinden geri dönen topuna vahlanmadı değil.

Her iki kulübün taraftarları, takımlarını yalnız bırakmadığı bu oyunda, hem ev sahibinin hem de konuk ekibin sakat oyuncuları ve statü gereği oynamayan futbolcuları vardı. Bordo Mavililerde B. Mendy’in cezalı oluşu, A. Ömür’ün hasta oluşu nedeniyle, Adana’da kadrodan son anda çıkartılması da bu faktörlerden biri.

İkinci yarıya daha derli toplu başlayan Bjelica’nın öğrencileri, bu bölümün ilk 15 dakikasında Onuachu ile iki net gol pozisyonunu arka bahçeye gönderdiyse de! Yine de oyundan kopmadı.

Ev sahibinin ilk 45 dakikanın büyük bir bölümündeki kompakt futbolu, ikinci yarının büyük bölümünde olmayınca; Trabzonspor, rakip yarı alanda daha fazla top tutmaya ve daha fazla gol pozisyonu kovalamaya başladı.

Ankara Bölgesi’nden Kadir Sağlam’ın pozisyonları oldukça yakından takip etmesi dikkatimi çekti. Sağlıklı kararlar verdi. Önemli tartışılır bir enstantanesi ise; Edin Visca’ya ev sahibinin ceza alanı içerisinde yapılan, arkadan elle itme anı oldu. Buradaki verilmeyen penaltı pozisyonu tartışılır.

*

Karşılaşmanın 2. yarısına güney ekibi iyi başlamayınca, teknik patronları Kluivert; fotoğrafı gördü ve bu yarının ilk 25 dakikasında 4 değişiklik yaptı. Bunlardan ikisi Yusuf Erdoğan ile Balotelli idi.

Oyunun üçte birlik son bölümünde, mücadeleyi daha fazla rakip alana yıkmaya başlayan Bordo Mavililer, bu dakikalarda maçı istediği gibi forse de etti. Bu arada yediği kontra bir golün ofsayt olmasına da tabi şapka çıkardı!

İlk yarıda Adana Demirspor, ikinci yarıda Trabzonspor sahaya ve oyuna hakim olan taraftı.

Hırvat Hoca Bjelica ile çıktığı 16 karşılaşmada da beraberlik skoru olmayan Trabzonspor, bu gecede beraberlikle tanışamadı. Kim ne derse desin, bu maçın hakkı kesinlikle beraberlikti ama olmadı.

Paralarını kuruşuna kadar alan ve içerde bir kuruş dahi alacakları olmayan Bordo Mavili oyuncular; bir an önce kaybettiklerini geri almalı yoksa sıkıntı olur, benden söylemesi!