Murat Sancak ameliyat oldu

Sancak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Evet arkadaşlar herkese hayırlı akşamlar. Sağlıkla ilgili dün göbek fıtığı ameliyatı oldum, gayet iyiyim. Arayan, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese sonsuz teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum. Allah razı olsun herkesten. Herkese sağlık huzur ve mutluluk dilerim."