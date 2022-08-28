﻿Murat Sancak'tan Mario Balotelli ile Montella açıklaması

Adana Demirspor'un Ümraniyespor'u 1-0 yenerek maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldiği karşılaşmaya Montella ile Balotelli gerginliği damgasını vurdu. Güney ekibinin başkanı Murat Sancak, sosyal medyadan olay hakkında ilk açıklamasını yaptı.

''BİR ŞEY VARSA BİZ ÇÖZERİZ''

Fanatik'te yer alan habere göre; Güney ekibinin Başkanı Murat Sancak ise konu hakkında ilk açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı. Sancak, "Boşverin, galibiyetin zevkini çıkartın, her şey göründüğü gibi değildir, bir şey varsa biz çözeriz, kendinizi yormayın. #Balotelli" ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Süper Lig'de dün akşama Vincenzo Montella & Mario Balotelli tartışması gündemini vurdu. Adana Demirspor'un Ümraniyespor'u Kevin Rodrigues'in golüyle 1-0 yendiği maçın ardından İtalyan teknik adam Vincenzo Montella, dünyaca ünlü golcü Mario Balotelli'nin üzerine yürüdü.

Bir hayli kızgın olduğu gözlenen Montella'yı Adana Demirsporlu diğer oyuncular sakinleştirmekte güçlük çekti.

MAÇ SONU ''BEKLENTİMİN ALTINDA KALDI'' DEMİŞTİ

İtalyan teknik adam Vincenzo Montella ise maçın ardından yaptığı açıklamada, "Bu konuda bir şey söylememe gerek yok. Sadece kendi beklentilerimin altında kaldı. Maçın sonunda böyle gerginlikler olabilir. Onun dışında bir şey söylemeyeceğim." dedi.