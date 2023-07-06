Adana Demirspor Galatasaray'ın iki yıldızına birden talip oldu

Önümüzdeki sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Adana Demirspor, Galatasray'dan Yunus Akgün ve Fredrik Midtsjö'ye talip oldu.

Adana Demirspor Galatasaray'ın iki yıldızına birden talip oldu

Spor Toto Süper Lig’de geçtiğimiz sezonu 4. bitirerek UEFA Konferans Ligi’nde ön eleme oynamaya hak kazanan Adana Demirspor’da teknik direktörlük görevine Patrick Kluivert’in gelmesi ile transfer çalışmaları hız kazandı.

İKİ OYUNCUYA BİRDEN TALİP OLDULAR
Fanatik’te yer alan habere göre önümüzdeki sezon için iddialı bir kadro kurarak hem Avrupa’da hem de ligde başarı yakalamak isteyen mavi şimşekler son şampiyon Galatasaray’ın iki oyuncusuna birden talip oldu.

GALATASARAY'DA FORMA BULMAKTA ZORLANIYORLAR
Adana Demirspor’un bu doğrultuda ilk hedefi daha önce burada 2 sezon boyunca kiralık olarak forma giyen ve gösterdiği performansla taraftarları kendine hayran bırakan Yunus Akgün olurken transfer listesine aldıkları bir diğer isim ise sarı-kırmızılılara geçtiğimiz sezonun başında katılan ancak kendisine ilk 11’de forma bulmakta zorlanan Fredrik Midtsö.

YUNUS AKGÜN
2020-2022 yılları arasında 2 sezon Adana Demirspor’da forma giyen Yunus Akgün burada çıktığı 70 maçta 16 gol 20 asist kaydetmişti.

FREDRİK MIDTSJÖ
Galatasaray’a geldiği ilk sezonda şampiyonluk sevinci yaşayan Danimarkalı yıldız Fredrik Midtsjö ise sarı-kırmızılılarla bu sezon 25 maça çıkmış ve bu maçlarda 1 gol, 2 asistlik katkı sağlamıştı.

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