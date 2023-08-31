Adana Demirspor Genk maçının kanalı belli oldu. Kluivert ilk 11'i belirledi

Adana Demirspor, UEFA Konferans Ligi Play Off turu rövanş maçında bu akşam Belçika'nın Genk takımıyla karşı karşıya gelecek.
Temsilcimiz deplasmandaki ilk maçta rakibine 2-1 yenilmişti. Adana Demirspor'a tur için 2 farklı galibiyet geriyor.
Karşılaşma Yeni Adana Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak. İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jose Luis Munuera'nın yöneteceği maç TV 8,5'tan şifresiz olarak ekrana gelecek.
Teknik direktör Kluivert, Genk karşısında sahaya süreceği ilk 11'i belirledi. Adana Demirspor'un sahaya şu kadrosuyla çıkması bekleniyor:
Karacic, Svensson, Semih, Gravillon, Rodrigues, Stambouli, Belhanda, Yusuf Sarı, Emre Akbaba, Akintola, Ndiaye.