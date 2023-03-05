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Adana Demirspor 'Yeni Edin Dzeko'yu Beşiktaş'ın elinden aldı

Balkan coğrafyasından flaş transferlere imza atmaya devam eden Adana Demirspor, Bosna Hersek'in gözde kulübü Zeljeznicar'ın 19 yaşındaki ve 1.93 m. boyundaki başarılı forveti Hamza Jaganjac'ı renklerine bağladı.

Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar - 21:46
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Adana Demirspor genç yıldızı transfer ediyor

Adana Demirspor 'Yeni Edin Dzeko'yu Beşiktaş'ın elinden aldı
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YENİÇAĞ SPOR - ÖZEL

Bosna Hersek ve Avrupa'daki futbol otoritelerinin, "Yeni Edin Dzeko" olarak gösterdiği Hamza Jaganjac, Adana Demirspor'da...

Beşiktaş Kulübü tarafından ağustos ayında düzenlenen ve 130 oyuncunun katıldığı seçmelere katılan Hamza Jaganjac, daha sonra siyah beyazlı ekibin U-19 takımında uzun süre antrenmanlara çıkmaya başladı.

Beşiktaş'ın U-19 Antalya hazırlık kampına da dahil edilen Hamza Jaganjac, oldukça başarılı performanslar ortaya koydu.

Gelecekte Türkiye ve Avrupa'da adını sıkça duyurma potansiyeline sahip olan 19 yaşındaki Hamza, Adana Demirspor'un dikkatini çekti ve Başkan Murat Sancak ile ekibi oyuncuyu Zeljeznicar'dan bonservisi ile almak adına harekete geçti.

Yoğun çabaların ardından futbolcunun resmi temsilcisi Kemal Sipahi'nin emekleriyle Zeljeznicar Kulübü'nü ikna etmeyi başaran Adana Demirspor, transfer döneminin son günleri yaklaşırken Hamza'yı renklerine bağladı.

Genç forvetle ilgili resmi transfer duyurusunun önümüzdeki günlerde yapılacağı öğrenildi.

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