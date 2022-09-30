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Adana Demirspor'a Onyekuru müjdesi. Kritik Galatasaray maçı öncesi sevindiren haber

Adana Demirspor'un yıldız ismi Onyekuru, sakatlığını atlattı.

Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma - 19:10
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Adana Demirspor'a kritik Galatasaray maçı öncesi Onyekuru'dan sevindiren haber geldi

Adana Demirspor'a Onyekuru müjdesi. Kritik Galatasaray maçı öncesi sevindiren haber
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Süper Lig'de ilk 7 haftada topladığı 16 puanla sezona damga vuran ve milli araya lider giren Adana Demirspor, 1 Ekim’de yakın takipçisi Galatasaray ’ı konuk edecek. 

Cim Bom’un da Adana Demir gibi 16 puanı bulunuyor. Zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Güney ekibinde, Onyekuru seferberliği hakimdi.

SEVİNDİREN HABER GELDİ
Çıktığı 7 maçta 2 gol, 2 asistlik performans ortaya koyan Nijeryalı yıldız, sakatlığını atlattı. Ajansspor'da yer alan habere göre; tedavisi tamamlanan Onyekuru, zorlu 90 dakikada forma giyebilecek. Onyekuru’nun yanı sıra Emre Akbaba, Belhanda ve Ndiaye gibi isimler de eski takımına rakip olacak.

MAÇ KAPALI GİŞE
Taraftarlar bu mücadeleyi sabırsızlıkla beklerken, karşılaşmanın biletleri çıktığı gün tükendi. Yeni Adana Stadı’nda 32 bin Adana Demirspor taraftarı takımına destek verecek.

GALATASARAY'DA 2 KUPA KAZANDI
İlk olarak 2018-19 sezonunda Everton'dan Galatasaray'a kiralanan Onyekuru, 2019'da Fransız ekibi Monaco'ya transfer olduktan sonra da 2019-20 ve 2020-21 sezonlarının ikinci yarısında kiralık olarak Galatasaray forması giymişti. Sarı Kırmızılı ekipte çıktığı 71 resmi maçta 22 gol, 12 asistle oynayan 25 yaşındaki kanat oyuncusu, Galatasaray'la 1 Süper Lig, 1 de Türkiye Kupası Şampiyonluğu yaşadı.

 

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