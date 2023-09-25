Adana Demirspor'da 3 kaleci de yok. Beşiktaş maçında kaleyi kim koruyacak? Kluivert açıkladı

Adana Demirspor'da Beşiktaş ile çarşamba günü oynanacak erteleme maçında kaleyi kimin koruyacağını teknik direktör Kluivert açıkladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Adana Demirspor'da 3 kaleci de yok. Beşiktaş maçında kaleyi kim koruyacak? Kluivert açıkladı

Editör: Ufuk Cingöz

Adana Demirspor'da Kasımpaşa maçında görülen 3 kırmızı kartla birlikte Beşiktaş'la çarşamba günü yapılacak erteleme karşılaşmasında eksik sayısı 10'a çıktı.

Maçta kaleci Ertaç da kırmızı kart gördü. Diğer kaleciler Goran Karacic ve Shahruddin Magomedaliev de maçın ertelendiği tarihde kadroda olmadıkları için forma giyemeyecekler.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, "Galibiyet için sahaya çıkmıştık ama gereksiz, hatta yapılmaması gereken şekilde kırmızı kartlar görmek maçın gidişatını değiştirebiliyor. Maçın sonuna kadar mücadele ettik. Futbolcularıma her şeye rağmen devam ettikleri için teşekkür ediyorum. Bu maçı üstümüzden atıp, çarşamba günü oynayacağımız Beşiktaş maçına hazırlanmamız lazım. Umarım tekrardan istediğimiz futbolu ortaya koymaya devam ederiz" diye konuştu.

Kluivert, Beşiktaş ile oynayacakları erteleme maçında 3 kalecilerinin olmayacağına ilişkin soruya, "Fazla ters köşe olmuş gibi olabilir ama elimizde Vedat (Karakuş) var. Gayet iyi bir kaleci. Kaleciler kaybettik ama oynayabilecek durumda kalecimiz var. Vedat'ın kendi performansını sahaya yansıtacağını biliyoruz." şeklinde yanıt verdi.

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