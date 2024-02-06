Adana Demirspor'da kayıplara karışan Balotelli'den ortaya çıktı. Dönüş tarihini açıkladı

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Adana Demirspor'da kayıplara karışan Balotelli'den ortaya çıktı. Dönüş tarihini açıkladı
Sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı olan Mario Balotelli'den sürpriz açıklama.

Adana Demirspor'da üst üste yaşanan ayrılılara Mario Baotelli'nin de ekleneceği düşünülüyordu. İtalyan ekibi Selernitana'ya transfer olacağı yönünde haberler çıkan 33 yaşındaki yıldız futbolcu çarpıcı açıklamalar yaptı.
Twitch kanalında yayınlanan Vox to Box programında geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulunan Balotelli, "Salernitana'nın bir ilgisi vardı ama teklif bana son anda geldi ve ben Türkiye'de kaldım. Konu kötü bir şekilde ele alındı. Görüşmeler çok uzun sürdü. Eğer bir kulüp sizi ciddi bir şekilde istiyorsa, pazarlıklar bir günde bile çözülebilir" yorumunu yaptı.
Kasım ayında dizinden ameliyat olan Balotelli, "Sahalara dönüşüme gelirsek, cuma günü (Kasımpaşa maçı) yeniden oynamaya başlayacağım" dedi.
Inter forması giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu hakkında görüşlerini de açıklayan dünyaca ünlü yıldız, "Her zaman Hakan Çalhanoğlu yanlısı oldum, her zaman onun çok güçlü olduğunu söyledim. Ama ona dünyanın en iyisi demek için henüz çok erken. Rodri ile onun arasında kalırsam kesinlikle onu seçerim" dedi.
Bu sezon Adana Demirspor formasıyla 5 maça çıkan Balotelli, 3 gol attı.

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