Cristiano Ronaldo'nun serveti ortaya çıktı. Duyanların dudağı uçukladı!

Dünyaca ünlü Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, 40 yaşına merdiven dayamış olmasına rağmen hala sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine topluyor. Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen ve yıllık 190 milyon Euro maaş alan Ronaldo şu sıralar servetiyle gündemde.

Fransız basını; yıldız futbolcunun serveti ile ilgili bir haber yayınladı.

Futbol kariyeri dışında, giyim ve parfüm markaları ve fitness merkezleri olan, otelleri bulunan Cristiano Ronaldo'nun toplam servetinin 850 milyon Euro (Yaklaşık 28 milyar TL) olduğunu yazdı.

Cristiano Ronaldo; dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes’a göre 2021’de dünyanın en fazla kazanan futbolcusu olurken, kariyer kazancı 1 milyar dolara ulaşan ilk futbolcu unvanını almıştı.

Dünyanın en zengin sporcularından olan Ronaldo, sivil toplum örgütlerini de unutmuyor.

Portekizli yıldız; 2013 yılında kazandığı Ballon d'Or'u 2017 yılında açık artırmaya çıkarıp satarak Make-A-Wish derneği için yaklaşık 600 bin Euro bağış toplamıştı.