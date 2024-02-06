Ankaragücü'nün Erzincanspor'a fark attığı maçtaki kritik detayı açıkladı! TFF neyi bekliyor? Mirza Şeker yazdı

Kaynak: Haber Merkezi
Ankaragücü'nün Erzincanspor'a fark attığı maçtaki kritik detayı açıkladı! TFF neyi bekliyor? Mirza Şeker yazdı
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Ankaragücü, evinde TFF 2. Lig ekibi 24 Erzincanspor’u konuk etti.

Adana Demirspor’u eleyerek büyük bir sürprize imza atan 24 Erzincanspor, mucizeye devam etmek için sahaya çıktı.
Ankaragücü ise son 16’ya Rizespor’u eleyerek geldi.
Maçın favorisi doğal olarak Ankaragücü’ydü.
Hücuma yönelen ev sahibi, topu ayağında tutarak gol aradı.
14. dakikada Anlaragücü Macheda ile golü buldu ancak ağlara giden top ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı.
Maçtan ziyade dikkatimi sahanın zemini çekti. Zemin cidden çok kötü. Her an sakatlık doğurabilecek bir zemin.
TFF’nin bu olaya acil çözüm bulması gerekiyor.
Neden böyle zeminlere ceza verilmez anlamış değilim.
‘Patates tarlası’ derler ya, aynı o cinsten.
Ankaragücü'nün stat değişikliği için TFF'ye başvurduğunu ancak TFF'nin izin vermediğini belirtti spiker.
Neyi bekliyorlar bu değişikliği yapmamak için?

ANKARAGÜCÜ PENALTIDAN ÖNE GEÇTİ!
Dakikalar 37’yi gösterdiğinde Saponara yapılan müdahale sonrası yerde kaldı.
Hakem beyaz noktayı gösterirken, topun başına geçen Tolga Ciğerci, takımını 1-0 öne geçirdi.

İKİNCİ GOL DE GELDİ
Ankaragücü, Anastasios Chatzigiovanis’in harika pasında, Pedrinho’nun bitirici vuruşuyla ilk yarı bitmeden farkı 2’ye çıkaran golü attı.
Bu gol sonrası takımlar soyunma odasına 2-0’lık skorla girdi.

FARK GİT GİDE AÇILDI
İkinci yarıya golle başladık diyebiliriz.
Ev sahibi, 51. dakikada Radakovic'in golüyle durumu 3-0 yaptı.
Başkent ekibinde işler istediği gibi giderken, bu golden 7 dakika sonra 24 Erzincanspor'dan yanıt geldi.
Oğuzhan Aynaoğlu, 58'de attığı golle takımına bir nevi umut oldu: 3-1

GOL YAĞMURU SÜRÜYOR
Macheda ile Ankaragücü, farkı yeniden 3'e çıkaran golü attı.
Ceza sahası içinde bomboş kalan Macheda, kendisinin 1. takımının 4. golünü kaydetti.

MAÇ TAM BÖYLE BİTECEK DERKEN!

Mücadelenin 90 dakikasına +2 eklendi ve maç tam böyle bitecek derken 90+2'de gol geldi.

Astanakulov maçın skorunu belirleyen golü attı: 5-1

ANKARAGÜCÜ SÜPRİZE İZİN VERMEDİ
Adana Demirspor'u eleyen 24 Erzincanspor, sürpriz yapamadı ve Ankaragücü'ne boyun eğdi.
Güzel bir maç izledik ve karşılaşma 5-1 sona erdi.
Ankaragücü böylece çeyrek finale yükseldi.

Erzincanspor'un ise peri masalı sona erdi.

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