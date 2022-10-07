Adana Demirspor'un liderlik koltuğuna nasıl oturduğunu açıkladı. Futbolun Poseidonu Cevat Kol yazdı

CEVAT KOL / Yeniçağ

Adana Demirspor bugüne kadar oynadığı futbol ve topladığı puanlarla zirvedeki yerini korumak için mücadele etti..

Kırmızı siyahlılar ilk dakikalarda patlayıcı gücünü kullanıp rakip üzerinde bir baskı oluşturdu. Bu zaman sürecinde golü bulamadı, zaman ilerledikçe de enerjisini kaybedip rakibini güçlendirdi! İki takım ilk yarıda hızlı futbol oynamış gibi görünse de pozisyonu az, üretkenliği kısır bir futbol sergiledi. Konuk takım Onyekuru ile net gol pozisyonu yakaladı. Direğe takıldı. İlk yarının son dakikasında ise Adana Demirspor inanılmaz bir gol kaçırdı. Ertuğrul çizgi üzerinden kafa ile çıkardı. İlk yarıdan gol sesi çıkmadı.

İkinci yarı aynı kadrolarla, aynı tempo ile başladı. Orta sahaların çok kullanılmadığı müsabakada en büyük eksikliği ofans oyuncularına atılan final paslarının kalitesizliği oldu. Adana Demirspor istediği golü 60. dakikada buldu. Akintola’nın direkte patlayan mükemmel şutunu Assombalonga kafa ile tamamladı. 1-0

Golü yiyen Gaziantep FK rakip kalede daha sık görünmeye başladı. 71. Dakikada ev sahibi takım Markovic ile golü buldu. 1-1 VAR belli ki geçtiğimiz haftanın günahını çıkardı. Pozisyonun üç kez tekrarını veren yayıncı kuruluşta ofsayt çizgisine bir gariplikler olmuş! Üç dakikada zor karar verildi. Zannedersin kadastro ekibi arazi ölçümü yapıyor!

Golden sonra maçın orta hakeminden neredeyse düdüğü alan; !) VAR sistemini yönetenler, Barış Saka’yı 78. Dakikada Assombalonga’nın pozisyonu izlemeye çağırdı. Ertuğrul’a kırmızı kart çıktı. Ev sahibi rakım 10 kişi kaldı. Adana Demirspor galibiyet golünü bulmak için baskısını artırdı. Oyuncu değişikliklerini bırakın, yerde yatma, zaman çalmayı bırakın VAR’ın incelemesinin 8 dakika sürdüğü müsabakada karşılaşmaya oynanmamış süre 6 dakika ilave edildi. Şaşırmamak elde değil. Karşılıklı atılan gollerle iki takım puanları paylaştı. 1–1