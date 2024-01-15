Adana Demirspor'un kanadı Tunus'tan

Yukatel Adana Demirspor, genç ve yetenekli Tunuslu kanat oyuncusu Motez Nourani’yi bünyesine kattı.

Adana ekibi Nourani ile takımın hücum gücüne dinamizm ve tazelik katmayı hedefliyor.

22 yaşındaki Nourani, sahadaki hızı ve top kontrolüyle dikkat çekiyor. Adana Demirspor’un stratejik hamlesi olarak görülen bu transfer, Nourani için de büyük bir fırsat. 2,5 yıllık anlaşma ile mavi-lacivertli formayı giyecek olan Nourani, Süper Lig’in zorlu mücadelesinde kendini kanıtlama şansı bulacak.

Adana Demirspor’un sportif direktörü, “Motez’in enerjisi ve yeteneği, takımımıza yeni bir soluk getirecek. Onunla uzun vadeli planlarımız var ve Adana’nın futbol tarihinde iz bırakacağına inanıyoruz” dedi.

Nourani’nin transferi, Adana Demirspor taraftarları arasında büyük bir heyecan yarattı.

Genç oyuncunun, takımın gelecek sezonki başarısında kilit bir rol oynaması bekleniyor.