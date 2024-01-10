İstanbulspor haftalar sonra puanla tanıştı. Adana Demirspor skoru koruyamadı. Mirza Şeker yazdı

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İstanbulspor haftalar sonra puanla tanıştı. Adana Demirspor skoru koruyamadı. Mirza Şeker yazdı
3 maçtır kaybetmeyen Adana Demirspor ve ligin son sırasında bulunan İstanbulspor kozlarını paylaştı...

Aldığı sonuçlarla yeniden yükselişe geçen Adana Demirspor'da tek hedef, 3 puandı.
İstanbulspor ise işini çok ama çok zora soktu. 6 puanda son sırada olan İstanbulspor'un bir üstündeki Pendikspor'un puanı 15.
Maça dönecek olursak, Adana Demirspor, İstanbulspor'a karşı daha etkili bir oyun anlayışı ile başladı mücadeleye.

ADANA DEMİRSPOR ÖNE GEÇTİ!
Ev sahibi, maçtaki ilk golü bularak öne geçmeyi başardı.
Akintola'nın asistinde topu ağlara yollayan Yusuf Barasi, bu sezon ligde ikinci kez gol sevinci yaşadı.

GOL İPTAL EDİLDİ
Adana Demirspor, maçta ikinci golü Akintola ile buldu ancak golü atan Akintola, ofsayta yakalandı ve gol geçersiz sayıldı.
Böylece ilk yarı, 1-0'lık Adana Demirspor üstünlüğü ile tamamlandı.
İkinci yarının başları, yapılan sık sık fauller nedeniyle kesildi.

FARK İKİYE ÇIKTI
Adana Demirspor, Gravillion'un attığı golle 78. dakikada farkı ikiye çıkardı. Böylece fark ikiye çıktı.

İSTANBULSPOR'DAN HIZLI CEVAP!
Atılan golden 2 dakika sonra, konuk ekip Vorobjovas harika golüyle cevap verdi.
Ceza sahası dışından yaptığı sert şutla topu ağlara gönderen ve kaleciyi çaresiz bırakan Vorobjovas, takımının umutlanmasını sağladı.

İSTANBULSPOR GERİ DÖNDÜ!
Maçın buraya gelebileceğini kim bilebilirdi ki?
İstanbulspor, 2-0 geride olduğu maçı 2-2'ye getirmeyi başardı.
Duhaney'in 84. dakikada attığı gol sonrası maça denge geldi.

MAÇ BERABERE!
Adana Demirspor, elindeki skor avantajını koruyamadı ve maç 2-2 bitti.
İstanbulspor, 5 maç üst üste mağlup olması sonrası 1 puan almayı başardı.
Adana Demirspor ise puanını 29 yaptı ve 5. sıraya yükseldi.
Ancak İstanbulspor küme hattına demir attı bir kere...

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