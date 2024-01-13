Adana Demirspor Rize'de dondu kaldı! Saha zemini maça damga vurdu. Mirza Şeker yazdı

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Adana Demirspor Rize'de dondu kaldı! Saha zemini maça damga vurdu. Mirza Şeker yazdı
Süper Lig'in 20. haftası, Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçına sahne oldu.

Soğuk ve karlı havada oynanan maçta taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı.
Rize'de artan yağış, oynanan futbolun zorlaşmasına neden oldu.
Zeminin ağırlaşması, topun sekmemesi kaliteyi düşürdü.
Öyle ki 33. dakikada kale alanı önünde bomboş kalan Michut'un şutu yoğun yağışın etkisinden dolayı zeminde kaldı ve topu savunma uzaklaştırdı. Mutlak gol kaçmış oldu.
Rakip alandaki baskısını iyice arttıran Adana Demirspor, aradığı golü bulamadı.
Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
İkinci yarı Rize'nin etkili oyunu ile başladı.

RİZESPOR'U SAVUNMASI KURTARDI!
Ev sahibi Rizespor, geliştirdiği atakların karşılığını golle aldı.
Kullanılan korner sonrası atağı sürdüren Rizespor'da Shelvey ortayı kesti, Olawoyin'in vurduğu kafa vuruşu sonrası topu güçlükle çıkaran Magomedaliev, Mocsi'nin vuruşuna müdahale edemedi.
Seken topu iyi takip eden Mocsi, topu ağlara yolladı. Savunmadan gelen Macar futbolcu, takımını 1-0 öne geçirdi.
Ayrıca Mocsi, bu sezon ikinci kez gol sevinci yaşadı.
Zeminin azizliğine bu sefer Çaykur Rizeli futbolcu Zeqiri uğradı. Şık hareketle içeri sokulan Zeqiri şutunu çekti. Top zeminde yumuşadı ve olduğu yerde kaldı. Topu kaleci aldı.

KAZANAN RİZESPOR!
Adana Demirspor'u tek golle geçen Rizespor, 3 puana uzandı.
Puanını 32 yapan Rize ekibi, 5. sıraya yerleşirken, Adana Demirspor 29 puanla 6. sıraya geriledi.

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