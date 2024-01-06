Adana Demirspor'un teknik direktörü belli oldu. Başkan Murat Sancak açıkladı

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Adana Demirspor'un teknik direktörü belli oldu. Başkan Murat Sancak açıkladı
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Serkan Damla yönetiminde yola devam edeceklerini duyurdu.

Sıkıntılı bir dönemden geçen Adana Demirspor'da; Belhanda ve Rodrigues'in ardından son olarak Svensson ile de yollar ayrıldı.
Kulüpte adeta bir yaprak dökümü yaşanırken, başkan Murat Sancak sosyal medya hesabından camiaya seslendi.
Takımdan ayrılan futbolcular için "Gitmesi gerekenler" ifadesini kullanan Başkan Sancak, teknik direktörlük görevi konusunda da Serkan Damla ile yola devam edeceklerini açıkladı.
İşte Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama:
"Herkes rahat olsun, dümende tam gaz gidiyoruz. Bazen ayrılıklar daha da güçlendirir. Transfer çalışmalarımız devam ediyor, görüşmelerde 4-5 oyuncu alıp yolumuza bakacağız. Hedefimiz yine ilk 5, değişen bir hedefimiz yok. Gidenler gitmesi gerekenlerdi, gelenlere de hoş geldin. Var olanlarla iyi bir ekip olarak ve Serkan Damla'yla yola devam edeceğiz. 7 eksikle bile karakter koyan bir takımımız var, o oldu şu oldu, bunları boş verip takımınıza sahip çıkın, bırakın dedikodu yapanları, akbabalar gibi bekleyip böyle zamanda leşe konmaya çalışanları kale almayın, her zaman her daim Adana Demirspor olacak ve var olmaya devam edecek ve hedefi her zaman Avrupa olacak, Allah nasip eder inşallah."

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