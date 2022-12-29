﻿Adana Kozan SYDV 2 işçi alacak

İŞKUR'un internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Adana Kozan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, büro görevlisi olmak üzere 2 personel alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 04 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

*Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

*Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

*18 yaşını bitirmiş olmak ve 40 yaşını doldurmamış olmak,

*Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

*Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

*Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikåp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

*Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

*Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve özrü bulunmamak,

*Adli ve idari soruşturma sonucunda, işe alınmasına engel bir durumu bulunmamak,

*Gerekli belgelerin (Diploma, KPSS Sınav Sonuç Belgesi, Askerlik Durum Belgesi, Kimlik

*Fotokopisi ve Adli Sicil Kayıt Belgesi, fotokopilerinin (asıllarının ibrazı mülakata girecek adaylardan istenecektir.)vb.) evrak Teslim tarihlerinde Vakfa teslim edilmesi gerekmektedir.

*Belgelerin Vakfa teslim edilmesi sonrasında başvuru sonuçlanmış olacaktır. Bu evrakları teslim etmeyen ya da eksik evrakı bulunan adayların başvuruları geçersiz olacaktır. Evrak teslimi 09 Ocak 2023 tarihi saat 17:00'a kadar şahsen yapılacaktır. Posta, Kargo, Email Vs. ile gönderilen evraklar kabul edilmeyecektir. Son başvuru tarihinden sonra teslim edilen başvuru belgeleri işleme konulmaz.

ÖZEL ŞARTLAR

*Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2021 ve 2022 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarından en az birinden KPSSP3 puan türüne göre 60 puan ve üzeri almış olmak,

*Yükseköğretim kurumlarının en az 4 yıllık; Sosyal Hizmetler, Halkla İlişkiler, İletişim, Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümleri, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Fakültesi, İktisat fakültesi bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak,

*Sosyal İletişim becerisine sahip olmak

*Bilgisayar kullanmak, Windows, Ofis programlarını iyi derecede bilmek, (Herhangi bir kurumdan almış olduğu sertifika, kurs bitirme belgesi veya Transkript üzerinde Bilgisayar dersi okuduğunu gösterir belge)

*Kozan ilçesi sınırları içerisinde son 6 aydır (Son başvuru tarihi itibariyle) ikamet ediyor olmak ve belgelemek.