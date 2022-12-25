Samsunspor'un ayak sesleri

Karadeniz temsilcisi bu galibiyetle ikinci sıraya çıkarken lider Eyüpspor'la olan puan farkını da 6'ya indirdi.

Adanaspor ise düşme hattına biraz daha yaklaştı.

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Oğuz Kağan Çalışır, Bersan Duran

Yılport Samsunspor: Szumski, Alim Öztürk, Celil Yüksel (Dk. 59 Cihan Kahraman), Zeki Yavru, Yunus Emre Çift, Ali Kaan Güneren (Dk. 74 Fofana), Laura, Soner Gönül, Yusuf Emre Gültekin (Dk. 86 Polat Yaldır), Osman Çelik, Tanque (Dk. 58 Ahmet Sağat)

Adanaspor: Ahmet Said Kıvanç, Yiğithan Güveli, Tetteh (Dk. 80 Özcan Aydın), Ferreira (Dk. 74 Ahmethan Köse), Hakan Yeşil, Burak Çoban (Dk. 62 Jallow), Iseka, Roche, Emre Kaplan (Dk. 80 Hüseyin Öztürk), Ferhat Katipoğlu, Mehmet Sefa Etöz

Goller: Dk. 11 Laura, Dk. 74 Cihan Kahraman (Yılport Samsunspor), Dk. 90+8 Ahmethan Köse (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 61 Ferreira, Dk. 67 Mehmet Sefa Etöz, Dk. 67 Jallow (Adanaspor), Dk. 90+4 Laura (Yılport Samsunspor)