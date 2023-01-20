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Samsunspor'un 34 yıllık dinmeyen acısı: Futbolun şehitleri unutulmadı

Bundan tam 34 yıl önce, 20 Ocak 1989’da kaza yapan Samsunspor kafilesinde hayatını kaybeden teknik adam, futbolcular ve personeller duygusal bir törenle anıldı.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 17:04
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Türk futbolunun en acı günü. Samsunspor'un kayıpları 34. yılında anıldı

Samsunspor'un 34 yıllık dinmeyen acısı: Futbolun şehitleri unutulmadı
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Türk futbolunun en acı günlerinden birisi olarak tarihe geçen, 20 Ocak 1989 tarihinde yaşanan kazada Samsunspor Teknik Direktörü Nuri Asan, futbolculardan Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır, Zoran Tomiç ve otobüs şoförü Asım Özkan hayatını kaybetmişti.

Kazanın 34. yıl dönümünde Asri Mezarlığı’nda tören düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ile başlayan tören, dualarla devam etti.

Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, “Samsunspor ve Türk futbolcu için acı bir gün. Uzun yıllardan beri insanlar bu acıyı içlerinde yaşıyor. Bu değerlerimizin anılması çok değerli. Değerli isimler Türk futbolunda her yıl anılacak. Hayatını kaybeden spor adamlarına Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

UNUTMAK MÜMKÜN MÜ!
Samsunspor Kulübü Derneği Başkanvekili Savaş Boyar da duygularını şu cümlelerle aktardı:
“34 yıl önce ülkemizi yasa boğan bu elim Trafik kazasının yıl dönümündeyiz. Değerlerimizi kabri başında anıyoruz. Unutmak mümkün değil. Her daim kendilerini içimizde yaşatıyorum. Samsunspor’a verdikleri hizmetler asırlarca anılacak. Samsunsporlu olarak bizlerin yağacağı iş; rahmetle anmak. Bu yıl Cumhuriyetin 100. yılı. Takımımız bu yıl şampiyon olursa onların da mezarlarında daha rahat uyuyacaklarını düşünüyorum” diye konuştu.

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