﻿Adana Pozantı SYDV geçici işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Adana Pozantı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde büro görevlisi olarak istihdam etmek üzere geçici 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 6 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

1-T.C. Vatandaşı Olmak

2-Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

3-18 yaşını bitirmiş olmak 40 Yaşını doldurmamış olmak

4-Kamu haklarından mahrum olmamak

5-Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaj olmak ya da askerlikle ilişiği bulunmamak

6-Görevini i yapmaya engel herhangi bir sağlık probleminin bulunmaması

7-Aday Pozantı ilçe sınırları içinde son 1 (Bir) yıldır ikamet ediyor olmalı

8- En az B sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak, aktif olarak araç kullanıyor olmak.

9-Türk Ceza Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı, bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine kaşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzene karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklı mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçundan mahkum olmamak. 10-4 yıllık Yüksek Öğretim kurumlarının Sosyoloji, Sosyal Hizmet, Psikoloji, Siyaset Bilimi ve Uluslar Arası ilişkiler, Maliye, İşletme, İktisat, Uluslararası İlişkiler, Ekonometri, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Siyaset Bilimi Kamu Yönetimi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri veya Bilgisayar Mühendisliği mezunu olmak.

11-ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında (2021 veya 2022) KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

2- İkametgah Belgesi

3- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

4- Adli Sicil Kaydı Belgesi

5-2 Adet Fotoğraf

6- Öğrenim Belgesi

7- Sağlık Raporu