Kaza yapan kurye taşıdığı patates kızartmasını yardıma gelenlere ikram etti

Bir kuryenin kaza sonrası sergilediği davranış, sosyal medyada ilgi çekti. Kaza sonrası yemek siparişi taşıyan kurye, aracının devrilmesi sonucu yemek siparişine götürdüğü patatesleri yardıma gelenlere ikram etti. Olay yerine gelenler, kuryenin bu davranışını memnuniyetle karşıladı. Kaza sonrası yaşanan bu olay, insanların zor durumda birbirlerine destek olma ve yardım etme isteğini göstermesi açısından dikkat çekici oldu. Kuryenin bu insani davranışı, sosyal medyada olumlu yorumlar alarak paylaşıldı.