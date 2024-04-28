Kaza yapan kurye taşıdığı patates kızartmasını yardıma gelenlere ikram etti

Kaynak: Haber Merkezi
Kaza yapan kurye taşıdığı patates kızartmasını yardıma gelenlere ikram etti
Bir kurye, kaza sonrası yemek siparişindeki patatesleri yardıma gelenlere ikram ettiği anlar kaydedildi.

Bir kuryenin kaza sonrası sergilediği davranış, sosyal medyada ilgi çekti. Kaza sonrası yemek siparişi taşıyan kurye, aracının devrilmesi sonucu yemek siparişine götürdüğü patatesleri yardıma gelenlere ikram etti. Olay yerine gelenler, kuryenin bu davranışını memnuniyetle karşıladı. Kaza sonrası yaşanan bu olay, insanların zor durumda birbirlerine destek olma ve yardım etme isteğini göstermesi açısından dikkat çekici oldu. Kuryenin bu insani davranışı, sosyal medyada olumlu yorumlar alarak paylaşıldı.

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