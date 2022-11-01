Adana Seyhan’da icradan satılık daire

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; ADANA ili SEYHAN ilçesi, DÖŞEME M. 10450 ada 4 parsel, 17.kat/-/69 B.B.no.lu MESKEN NiteliğindekiTaşınmaz tam hisseyle (1/1) borçlu adına kayıtlıdır. Değerlemesi yapılan taşınmaz 5/A yapı sınıfında, betonarme karkas yapı cinsinde ayrık nizamda 2 bodrum+ zemin kat + 25 normal kat olarak projelendirilmiştir. Bina projesinde 1 adet iş yeri ve 85 adet mesken olmak üzere toplam 86 bağımsız bölüm bulunmaktadır.

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