Adana’da 3 uyuşturucu taciri tutuklandı

Adana’da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda yakalanan 3 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KAYNAK: İHA
Adana’da 3 uyuşturucu taciri tutuklandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen, Mahir B., İbrahim D. ve Mert B.’in ikametlerine eş zamanlı baskın yapıldı. Yapılan baskınlar şüpheliler yakalanırken evlerinde, 171 gram bonzai, 13 adet sentetik ecza, 435.23 gram bonzai çoğaltımında kullanılan tütün, tek palette 8.85 gram esrar, ve 0.87 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk oldu. Her üç şüphelide çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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