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Yine 'Mukadderat''dedi. 83 kişinin öldüğü apartmanının müteahhit adliyeye sevk edildi

Adana'da 83 kişinin hayatını kaybettiği Alpargün apartmanının müteahhidi Hasan Alpargün kaçtığı Kıbrıs'ta yakalanıp, Türkiye'ye iade edilir edilmez adliye sevk edildi. Hasan Alparagün adliyeye gönderilirken, yine "Mukadderat" dedi

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 16:37
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Adana'da 83 kişinin öldüğü Alpargün apartmanının müteahhidi adliyede

Yine 'Mukadderat''dedi. 83 kişinin öldüğü apartmanının müteahhit adliyeye sevk edildi
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KAHRAMANMARAŞ merkezli depremin vurduğu Adana'nın Çukurova ilçesinde yerle bir olan ve 83 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı belirtilen Hasan Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi Hasan Alpargün, adliyeye sevk edildi. Bu sırada 'Mukadderat' sözünü yineleyen Alpargün, “Vicdan azabı çekiyor musunuz" sorusuna ise “Çok. Diğer binalarımda hasar yok. Adana’daki tüm binalar hasar gördü” dedi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat saat 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde Adana'nın merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan 14 katlı Hasan Alpargün Apartmanı da yerle bir oldu. Enkaza dönen binadan 70 kişinin cesedi çıkartıldı. Binanın müteahhidi Hasan Alpargün'ün, depremin ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) kaçtığı öğrenildi.


KKTC’DE YAKALANDI
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında 'Taksirle öldürme ve yaralamaya neden olmak' suçundan yakalama kararı çıkartılan Hasan Alpargün, KKTC'de gözaltına alındı. Türkiye'den KKTC'ye 990 bin dolar, 890 bin euro, 500 bin TL transfer etmeye çalıştığı, ayrıca Lefkoşa Demirhan bölgesinden daire satın aldığı belirlenen Alpargün, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince dün Adana’ya getirildi.



Adana Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan Hasan Alpargün, adliyeye sevk edildiği sırada ‘Mukedderat’ sözünü yineleyip, "Vicdan azabı çekiyor musunuz" sorusuna ise “Çok. Diğer binalarımda hasar yok. Adana’daki tüm binalar hasar gördü” cevabını verdi. Alpargün, Adana Adliyesi’nde hakim karşısına çıkacak. (DHA)

 

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