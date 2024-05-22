Sarhoş sürücünün kazası canlı yayında

Kaynak: Haber Merkezi
Sarhoş sürücünün kazası canlı yayında

Sarhoş bir sürücünün araç kullanırken video çektiği anlarda meydana gelen kaza, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı

Araç kullanırken video çeken sarhoş bir sürücünün kazası, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Sarhoş sürücü, direksiyon başında telefonuyla video kaydederken aracının kontrolünü kaybetti ve takla attı. O anlarda telefon kayıttaydı ve kaza anı anbean kaydedildi.

Videonun sosyal medyada paylaşılmasının ardından hızla yayılarak viral hale gelmesi, birçok kişinin tepkisini çekti. İzleyiciler, bu tür tehlikeli ve sorumsuz davranışların nelere yol açabileceğini bir kez daha gözler önüne seren görüntülere tanık oldu.

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