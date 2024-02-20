Adana'da bir kadın kendisine şiddet uygulayan kocasını meyve bıçağıyla bıçakladı

Olay, 19 Şubat günü Adana'nın Yüreğir ilçesi, Selahattin Eyyubbi Mahallesi, Kozan Caddesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre, Emine A. (45) dini nikahlı kocası Cumali E. (55) tarafından sürekli şiddet görüyordu. Evlerinde oturdukları esnada eşler arasında yaşanan tartışmada Cumali E., Emine A.’yı dövmeye başladı.



Eşinin kendisini darp etmesi üzerine Emine A., eline bir meyve bıçağı alarak kocası Cumali E.’yi karnından bıçakladı. Gelen ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bıçakla yaralanan Cumali E.’yi Adana Şehir Hastanesine sevk etti. Bıçaklama eylemini gerçekleştiren Emine A. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emine A. emniyette verdiği ifadesinde, ”Bana sürekli şiddet uyguluyordu, yine dövdü bende dayanamadım, canımı kurtarmak için bıçakladım” şeklinde konuştu.

Ayrıca çiftin 1 çocuğu olduğu öğrenildi.