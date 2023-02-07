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Adana'da yaralı kurtarılan bu çocukların aileleri aranıyor

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 2 şiddetli depremin ardından yıkım yaşanan illerden biri de Adana oldu. Depremin ardından yaralı olarak Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan 5 çocuğun aileleri aranıyor.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 13:41
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Adana'da bu çocukların aileleri aranıyor

Adana'da yaralı kurtarılan bu çocukların aileleri aranıyor
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 2 büyük deprem çok sayıda ilde büyük bir yıkım yarattı. Adana'da deprem sonrası yaralı olarak kurtarılan 5 çocuk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocukların ailelerini bulmak için fotoğrafları yayınlanırken, bu çocukları tanıyan kişilerin Adana Şehir Hastanesi'ne ulaşmaları istendi.

Yine sosyal medyada videosu paylaşılan, yeri bilinmeyen bir çocuğun ailesine ulaşılmaya çalışıldığı bilgisi geçti.

9 SAAT ARAYLA İKİ ŞİDDETLİ DEPREM

Türkiye 9 saat arayla meydana gelen iki depremle sarsıldı. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat Pazartesi günü merkez üssü Pazarcık ilçesinde saat 04.17'deki depremin büyüklüğü önce 7,4 olarak duyuruldu. Ancak AFAD ilerleyen saatlerde güncelleme yaparak depremin büyüklüğünün 7,7 olduğunu açıkladı.

CAN KAYBI 3 BİN 432

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıkladığı son rakamlara göre 7 Şubat saat 11.35 itibarıyla depremde can kaybı 3 bin 432'ye ulaştı.

Teyit edilmiş yıkılan toplam bina 5775 olarak paylaşılırken yaralı sayısı ise 20 bin olarak açıklandı. Oktay'ın illerle ilgili verdiği bilgiler şöyle; Kahramanmaraş: 530 can kaybı, Hatay: 872 can kaybı, Osmaniye: 293 can kaybı, Adıyaman: 770 can kaybı, Diyarbakır: 92 can kaybı, Şanlıurfa: 95 can kaybı, Gaziantep: 481 can kaybı, Adana: 146 can kaybı, Malatya: 166 can kaybı, Elazığ: 2 can kaybı.
 

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