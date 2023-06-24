Adana'da deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 14.20'de meydana gelen depremin 6.08 km derinlikte olduğunu bildirildi.
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 14.20'de meydana gelen depremin 6.08 km derinlikte olduğunu bildirildi.