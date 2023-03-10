Adana'da okulların açılma tarihi belli oldu

Kahramanmaraş merkezli yaşanan büyük depremlerin ağır yıkım yarattığı 11 ilden biri de Adana oldu. Kentte depremin yaraları sarılmaya çalışılırken, okulların açılış tarihi de ertelendi.

Kentte okulların 13 Mart'ta açılacağını duyuran Adana Valisi Süleyman Elban, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce ilan edildiği gibi tüm okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarımızda eğitim-öğretime 13 Mart'ta başlanacaktır. Değerli öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve tüm eğitim camiamıza başarılı bir eğitim-öğretim dönemi diliyorum."