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Adana'da okulların açılma tarihi belli oldu

Depremde yıkımın yaşandığı kentlerden Adana'da okulların açılma tarihi açıklandı. Adana Valisi Süleyman Elban sosyal medya hesabından, kentte 13 Mart’ta okulların açılacağını duyurdu.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 12:11
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Adana'da eğitime başlama tarihi belli oldu

Adana'da okulların açılma tarihi belli oldu
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Kahramanmaraş merkezli yaşanan büyük depremlerin ağır yıkım yarattığı 11 ilden biri de Adana oldu. Kentte depremin yaraları sarılmaya çalışılırken, okulların açılış tarihi de ertelendi.

Kentte okulların 13 Mart'ta açılacağını duyuran Adana Valisi Süleyman Elban, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce ilan edildiği gibi tüm okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarımızda eğitim-öğretime 13 Mart'ta başlanacaktır. Değerli öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve tüm eğitim camiamıza başarılı bir eğitim-öğretim dönemi diliyorum."

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