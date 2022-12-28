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Adana'da iki otomobil çarpıştı. 10 yaralı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı...

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 22:01
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Adana'da feci kaza. İki otomobil çarpıştı. 10 yaralı

Adana'da iki otomobil çarpıştı. 10 yaralı
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Yusuf İsmet T. idaresindeki 31 KER 02 plakalı otomobil, D 400 kara yolu Baklalı Mahallesi kavşağında Hamdi B. idaresindeki 01 R 2276 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Rabia T, Nesrin T, Mustafa T, Seray E, Yağız Kaan E, Semiha Seda B, Tuana Deniz B ve Müzeyyen B yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazada hasar gören araçlar çekilerek yol trafiğe açıldı. (AA)

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