Son dakika.. Beşiktaş'ta feci zincirleme kaza. Çok sayıda araç birbirine girdi

İstanbul Beşitaş’ta feci bir zincirleme kazası meydana geldi. Meydana gelen trafik kazasında çok sayıda araç birbirine girdi. Olay yerine çok sayıda ekip yönlendirildi.

Büyükdere Caddesi’nden meydana gelen kaza sonrasında olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Edinilen bilgilere göre 7 araç birbirine girdi.

4 şeritli yolun 3 şeridinin kapalı olması yüzünden trafik her geçen dakika artmaya devam ediyor. Bazı araçların ön taraflarının tamamen hasar almış durumda.

HIZINI ALAMADI

İlk bulgulara göre karşı şeritten gelen bir aracın hızını alamaması sonucunda karşı şeride geçmesi kazaya sebebiyet verdi.

AĞIR YARALI YOK

Kaza yerinden aktarılan bilgilere göre hastaneye kaldırılan yaralıların ağır yaralı olmadığı bildirildi.

İŞTE KAZA YERİNDEN FOTOĞRAFLAR